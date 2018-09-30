وزير الصحة التونسي يحذر من تعرض بلاده لأمراض وبائية

تونس – “القدس العربي”: حذر وزير الصحة التونسي عماد الحمّامي من تعرّض بلاده لأمراض وبائية جراء التقلبات المناخية التي تزامن فيها سقوط الامطار مع ارتفاع درجات الحرارة.

ودعا الحمامي لوضع خطة “استباقية” لمعالجة هذه المخاطر، تتم بالتعاون بين وزارت الصحة والفلاحة والبيئة والتربية، اضافة إلى تبادل للمعلمومات مع منظمة الصحة العالمية والبلدان المجاورة، وتهدف لوضع مخطط عمل يشرف عليه الوزير نفسه، لضمان نجاعة التدخل وتوفير الأدوية اللازمة.

وأضاف في تصريحات صحافية “نحن الان مقبلون على فصل الشتاء وهناك بعض المخاطر التي تتعلق بالنزلة الموسمية وبحمى غرب النيل وجنون البقر”.

من جانب آخر، أكد الخبير السابق في منظمة الصحة العالمية، كمال إيدير، أن الوضع “الخطير” الذي يعيشه قطاع الصحة في تونس، يتطلب تدخل عاجلا من الحكومة لمراجعة المنظومة الصحية واتخاذ إجراءات حاسمة تتعلق بالتصدي لظاهرة الفساد في قطاع الأدوية.

وتعرضت تونس أخيرا لموجة من الفيضانات تسببت بمقتل خمسة أشخاص، فضلا عن تضرر البنية التحتية (الطرق والجسور) في عدد من المدن الساحلية، وخاصة ولاية “نابل” القريبة نسبيا من العاصمة، وهو ما دفع الحكومة ومنظمات المجتمع الوطني إلى إطلاق حملة وطنية كبرى للتبرع بهدف إعادة ترميم المدنية المنكوبة.