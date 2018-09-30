صور لفتاة مكبلة في بورسعيد تهز وسائل التواصل الاجتماعي في مصر ـ (صور)

لندن-“القدس العربي”:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات الماضية صورا تظهر فتاة وهي مقيدة في “تروسيكل”.

وقال مدونون على “فيسبوك” أن الشخص الذي قام بتكبيل الفتاة تجول بها في الشارع العام بينما كانت الفتاة تصرخ مستغيثة، إلا ان صرخاتها قوبلت بسلبية من المارة في الطريق.

وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء بأن السلطات الأمنية ألقت القبض على الشخص إلا ان بعض المدونين نفوا الأمر.

وأكد مدونون بأن هناك من قام بالبحث في كل أقسام الشرطة ببورسعيد ولم يجد الرجل المعتدي ولا الفتاة ضحيته.

ولاتزال الحادثة مجهولة الأسباب، بينما تشتعل مواقع التواصل بصور الفتاة، مصحوبة باستنكار وغضب واسعين على خلفية ماجرى ، وفرجة المارة على الحادثة دون أي تدخل لإنقاذ الفتاة .