ترامب: الله وحده يعلم ماذا سيحدث للسعودية بدوننا ـ (فيديو)

لندن-“القدس العربي”:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز يمتلك تريليونات من الدولارات، وأضاف أنه من دون الولايات المتحدة الأمريكية “الله وحده يعلم ماذا سيحدث” للمملكة”.

وتابع الرئيس الأمريكي في تجمع انتخابي بولاية فرجينيا السبت أنه تحدث مطولا مع الملك سلمان، وقال له “ربما لن تكون قادرا على الاحتفاظ بطائراتك، لأن السعودية ستتعرض للهجوم، لكن معنا أنتم في أمان تام، لكننا لا نحصل في المقابل على ما يجب أن نحصل عليه”.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس ترامب بحث “العلاقات المتميزة” بين الجانبين.

وفصل الرئيس الأمريكي أكثر في مضمون مكالمته مع ملك السعودية وقال “أنا أحب السعودية، وقد تحدثت إلى الملك سلمان هذا الصباح في حديث مطول”.

واشتكى ترامب -أمام حشد من أنصار حزبه الجمهوري- من دعم بلاده لجيوش دول غنية مثل السعودية واليابان وكوريا الجنوبية، مشددا على أن هذه الدول ستدفع مقابل ذلك مستقبلا.

وتابع “نحن ندعم جيوشهم لذلك دعوني أسأل: لماذا ندعم جيوش هذه الدول الغنية؟ أمر مختلف أن نقدم الدعم لدول تعيش وضعا صعبا وخطيرا مع فظائع قد تؤدي إلى مقتل الملايين، لكن عندما تكون لديك دول غنية كالسعودية واليابان وكوريا الجنوبية لماذا إذن ندعم جيوشها؟ لأنهم سيدفعون، المشكلة أن لا أحد طالب بذلك من قبل”.

ومتابعة للموضوع، قال مراسل قناة الجزيرة في واشنطن ناصر الحسيني إن حديث ترامب أمام أنصاره الذي كشف فيه عن “تفاصيل مثيرة” كان -بحسب مراقبين-رسالة للرياض تدعوها لرفع نفقاتها العسكرية بشراء مزيد من الأسلحة الأمريكية.