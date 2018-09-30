الحوثيون: هاجمنا أهدافا عسكرية سعودية داخل ميناء جيزان

لندن-“القدس العربي”:

أعلنت القوة البحرية والدفاع الساحلي التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثية ، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت أهدافا عسكرية سعودية داخل ميناء جيزان.

وأوضحت “المسيرة نت ” التابعة للحوثيين ، على لسان مصدر عسكري لم تسمه أن القوة البحرية والدفاع الساحلي نفذت عملية نوعية استهدفت مجموعة من زواق حرس الحدود السعودي داخل ميناء جيزان.

وأكد المصدر وقوع خسائر كبيرة واحتراق عدد من زوارق حرس الحدود إثر الهجوم داخل الميناء.

ومن جهتها ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، أحبط هجوما بزورقين سريعين ملغمين ومسيرين عن بعد حاول بهما الحوثيون استهداف ميناء جازان السعودي.

ونقلت الوكالة بيانا للعقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف جاء فيه “رصدت منظومة القوات البحرية الملكية السعودية تحرك زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد باتجاه ميناء جازان وتم اعتراضهما وتدميرهما بحسب قواعد الاشتباك مما تسبب في أضرار مادية طفيفة”.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم على المملكة رد على الغارات التي يشتها التحالف المدعوم من الغرب على اليمن. ودخل التحالف الحرب لاستعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي أطاح به الحوثيون من العاصمة صنعاء في 2015.(وكالات).