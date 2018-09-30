انتقادات لـ”شيخة تونس” بعد مطالبتها بامتيازات كاتب دولة- (فيديو)

تونس – “القدس العربي”- من حسن سلمان:

أثار فيديو لحديث جانبي بين رئيسة بلدية تونس، سعاد عبد الرحيم، ووزير البيئة والشؤون المحلية رياض المؤخر، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر سياسيون ونشطاء مطالبة عبد الرحيم بتعديل القانون لمنحها امتيازات كاتب دولة.

وفي الفيديو، الذي بثه برنامج “كاميرا حسام” على قناة “التاسعة” الخاصة، اشتكت “شيخة تونس” من تخفيض قيمة الامتيازات المعنوية للمنصب، حيث خاطبت الوزير بقولها “لست مستاءة من التخفيض في الراتب او الامتيازات المادية لكني مستاءة من تخفيض الامتيازات المعنوية، خاصة أن المنصب يعتبر في رتبة كاتب دولة”، مضيفة “أطالب بامتيازات كاتب دولة”.

وأجاب المؤخر بقوله “القانون القديم لم يعد ساريا نظرا لان شيخة مدينة تونس أصبحت بالانتخاب وليس بالتعيين، والقانون الجديد لا يسمح بذلك”، فردت عبد الرحيم “نحن من خلقنا القانون ويمكن أن نغيّره”.

ودوّن وهبي جمعة القيادي السابق في حزب “التكتل الديمقراطي”: “سعاد عبد الرحيم تعتبر أن عدم تمتع رئيس بلدية تونس برتبة كاتب دولة كما كان الشأن سابقا هو “تطييح قدر” (انتقاص من قيمة). يبدو أنها نسيت أن دستور 2014 أسس لسلطة جديدة هي السلطة المحلية ونسيت أيضا مبدأ الفصل بين السلطات. التوسل أمام وزير الشؤون المحلية للحصول على رتبة كاتب دولة يعني وضع رئيس بلدية تونس تحت إمرة السلطة التنفيذية، هذا هو حقيقة تطييح القدر، قدر السلطة المحلية وليس فقط قدر رئيس بلدية تونس”.

وأضاف الكاتب نور الدين الغيلوفي “سمعت حوار السيدة سعاد عبد الرحيم مع الوزير الموخّر. كانت الشيخة حريصة على مقامها، تطلب تسمية تناسب وهرتها من وزير في وقفة. ولمّا ظنّت أنها قد أمِنت الرصد فقد ألحّت في طلبها. تسأل الوزير إلحافًا في ما يشبه التذلّل وكان الوزير صارما كأنّه يستدرجها لمزيد الإلحاح. وكانت سقطتها المدوّية حين حاججها الوزير بالقانون، فأجابته: نحن مَنْ يضع القانون!”.

ودوّن النائب ياسين العياري مخاطبا عبد الرحيم “حرمان معاليك من رتبة “كاتب دولة” ليس تطييح قدر. تطييح القدر، هو أن رئيس بلدية منتخب انتخابا حرا مباشرا، يتوسل في وزير، في سلطة تنفيذية، لطلب إمتيازات، لا هو يستحقها، و لا الوزير قادر على إعطائها. وبذلك لم تطيحي قدرك، بل قدر من انتخبوك وقدر السلطة المحلية وقدر كل رؤساء البلديات، وقدر المشرّع الذي كتب مجلة الجماعة المحلية”.

وكان راشد الغنّوشي رئيس حركة “النهضة” اعتبر في وقت سابق أن انتخاب سعاد عبد الرحيم (مرشحة الحركة) رئيسة لبلدية تونس هو “امتحان” للحداثيين في البلاد، وقد يمهد الطريق نحو صعودها إلى جميع المواقع الكبرى في تونس، بما في ذلك رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.