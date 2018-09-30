الفيفا يُحضر مفاجأة صادمة لرونالدو وميسي!

لندن-“القدس العربي”:

كشفت تقارير صحافية إنكليزية، عما ينوي الاتحاد الدولي لكرة القدم، فعله، لمنع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، من الهروب من حفل الفيفا السنوي في قادم المواعيد، وذلك بعد تملص الثنائي من الحضور في الحفل الأخير، اعتراضًا على ذهاب الجائزة للكرواتي لوكا مودريتش.

وكان من المُفترض أن يحضر رونالدو بشكل شبه إلزامي، لوجوه ضمن القائمة النهائية المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، بينما، كانت الشكوك تحوم حول حضور البرغوث، لعدم وجوده في القائمة المختصرة، وفي نهاية المطاف، صدقت التوقعات التي أكدت غيابهما.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الفيفا، لن يسمح بتكرار هذا الأمر مرة أخرى، على اعتبار أن رئيس المؤسسة المسؤولة عن كرة القدم جياني انفانتينو، أعطى المحامي الخاص بالفيفا، الضوء الأخضر، لتعديل بند حضور المدعوين للحفل السنوي، ليكون إلزاميًا وليس بحسب رغبة المدعو.

وأوضح المصدر، أن الفيفا سُعيد صياغة العقود الإلزامية مع الأندية واللاعبين، على رأسها عقد حضور احتفال الفيفا السنوي، لتفادي تضاعف الأضرار والخسائر المادية مع الشركات الراعية، بعد الخسائر التي عادت على الفيفا ورعاه جراء غياب ميسي ورونالدو عن الحفل الأخير.

وتعرض الثنائي الأفضل عالميًا لحملة انتقادات على نطاق واسعة، لغيابهما عن حفل الفيفا السنوي، وكان رئيس الفيفا ذو الأصول الإيطالية أول من بادر بشن سهامه النارية، بوصف ما فعله الدون وليو، بقلة الاحترام، وهو نفس الوصف، الذي استخدمه المدرب الإيطالي المُخضرم فابيو كابيلّو، وآخرون من مشاهير اللعبة.