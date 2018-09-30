وزير الخارجية الإيراني يهاجم مسؤولين أمريكيين بشأن إغلاق قنصلية

طهران: نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد مسؤولية بلاده عن زيادة التهديدات الموجهة للقنصلية الأمريكية في مدينة البصرة العراقية.

وقال ظريف في محطة (سي.إن.إن) “لدينا تأثير بالتأكيد في العراق ولكن هذا لا يعني أننا نسيطر على الشعب العراقي مثلما لا تسيطر الولايات المتحدة على شعوب الدول التي تجمعها بها علاقات طيبة”.

وأضاف أن التحذيرات التي وجهها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون للحكومة الإيرانية في الآونة الأخيرة غير مجدية.

وقال “علي السيد بومبيو والسيد بولتون مراجعة سياساتهما بدلا من توجيه هذه التهديدات التي لا يعتد بها والتي لن تؤدي إلى أي نتائج إيجابية”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الجمعة إنها ستغلق بشكل فعلي القنصلية في أعقاب تزايد تهديدات إيران وفصائل مدعومة منها والتي تضمنت إطلاق صواريخ.

وجدد بومبيو، وهو يشرح هذه الخطوة، تحذيرا من أن الولايات المتحدة ستحمل إيران المسؤولية بشكل مباشر عن أي هجمات يتعرض لها أمريكيون أو منشآت دبلوماسية أمريكية.

وقال في بيان “أوضحت أن إيران يجب أن تفهم أن الولايات المتحدة سترد فورا وبشكل مناسب على مثل هذه الهجمات”. وأفاد بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس السبت بأن قرار إغلاق القنصلية “غير مبرر وغير ضروري”. ونقل الموقع الإلكتروني للوزارة عن قاسمي قوله إن إيران تندد بأي هجوم على دبلوماسيين أو مقار دبلوماسية. (رويترز).