﻿ولاية «شانلي أورفا» التركية تتحول إلى جحيم على اللاجئين السوريين عقب شجار أدى لمقتل تركيين

إسطنبول – «القدس العربي»: تحولت ولاية شانلي أورفا التركية على الحدود مع سوريا، منذ أيام، إلى جحيم على اللاجئين السوريين عقب شجار بين أطفال تطور إلى خلاف بين عائلتين تركية وسورية أدى إلى مقتل تركيين من عائلة واحدة، وفجر غضب الأتراك على اللاجئين السوريين في الولاية بشكل عام.

ومنذ أيام يعيش جزء كبير من اللاجئين السوريين في ولاية شانلي أورفا لا سيما الأحياء القريبة من المنطقة التي شهدت حادثة مقتل التركيين ظروفاً صعبة للغاية، حيث يلتزمون منازلهم ويمتنعون عن الخروج وممارسة أعمالهم وحياتهم اليومية لتجنب هجمات عشرات الشبان الأتراك الذين ينتمون بالدرجة الأولى لعائلة القتيلين وينفذون اعتداءات ضد المحلات السورية التي تنتشر بكثرة في الولاية.

وحسب رواية وسائل الإعلام التركية، وقع خلاف مساء يوم الخميس الماضي بين أطفال من عائلتين إحداهما تركية والأخرى سورية تسكنان بجوار بعضهما البعض في حي «عثمانلي» بولاية شانلي أورفا، قبل أن يتطور الأمر إلى شجار بين أوسع بين العائلتين وأقربائهما في المحافظة استخدمت فيه الحجارة والعصي والأسلحة البيضاء وصولاً لاستخدام أسلحة نارية.

وعقب ليلة دامية من الاشتباكات التي حولت المنطقة إلى «ساحة حرب» حسب وصف صحيفة «خبر تورك» التركية، أعلنت المصادر الطبية التركية مقتل شخصين بينهم طفل وإصابة آخرين من العائلة التركية نفسها التي استدعت المئات من أفرادها من ولايات تركية أخرى.

ووسط حالية غليان غير مسبوقة، هاجم عشرات الشبان الأتراك الغاضبين محلات السوريين في الولاية، حيث جرى تكسير وتهشيم واجهات عشرات المحلات والمطاعم، وجرى مهاجمة جميع إعلانات المحلات المكتوبة باللغة العربية، وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على صفحات سورية وتركية على مواقع التواصل الاجتماعي حالة توتر كبيرة في الولاية.

وفشلت الشرطة التركية التي انتشرت بكثافة في الولاية في وقف الهجمات بشكل كامل، لكنها منعت تصاعد الأحداث هناك، بعدما اتخذت سلسلة إجراءات سعت من خلالها إلى تهدئة غضب العائلة التركية وسكان الولاية من الأتراك، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إلقاء القبض على المتسببين في مقتل التركيين، فيما واصل مئات الأتراك التظاهر في أحياء عدة في الولاية مرددين شعارات «لا نريد سوريين»، و«ليخرج السوريون من هنا».

وبحسب صحيفة «جمهورييت» التركية، فإن السلطات التركية اعتقلت 30 تركياً بتهمة مهاجمة محلات السوريين بالولاية، كما اعتقلت 15 آخرين بتهمة التحريض على اللاجئين السوريين ومحاولة «تصعيد الفتنة» بين اللاجئين السوريين والأتراك من خلال كتاباتهم التحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن دائرة الهجرة في الولاية قامت خلال الأيام الماضية بترحيل 639 لاجئاً سورياً من ولاية شانلي أورفا إلى بلادهم لاتهامهم بارتكاب تجاوزات مختلفة، فيما أصدر الوالي بياناً دعا فيه السكان إلى الهدوء وعدم الانجرار إلى «فتنة»، كما أوقف ثمانية سوريين بينهم نساء بتهمة المشاركة المباشرة في الاشتباكات، فيما أصدرت العشيرة التي ينتمي لها القتيلان بياناً دعت فيه إلى الهدوء ونفت مسؤوليتها عن أعمال العنف.

وفي محاولة لوقف الهجمات نشر سوريون الكثير من مقاطع الفيديو باللغتين العربية والتركية موجهة لسكان شانلي أورفا من الأتراك، ولاقى فيديو للاجئ سوري يتحدث العربية وتترجم طفلته الصغيرة كلماته إلى التركية انتشاراً واسعاً في وسائل الإعلام التركية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا الشعب التركي إلى التفريق بين اللاجئين الفارين من الحرب، وبين بعض المسيئين من الجانبين والساعين لزرع الفتنة، على حد تعبيره.

وكما في كل الخلافات التي حصلت بين المواطنين الأتراك واللاجئين السوريين، اتهمت أطراف المعارضة التركية بمحاولة تأجيج الخلافات بين الجانبين، والتحريض على اللاجئين السورين لخدمة أهداف حزبية داخلية، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية/البلدية في البلاد.

وفي خطوة مفاجئة تزامنت مع تصاعد التوتر في الولاية بين المواطنين الأتراك واللاجئين السوريين، أعلنت إدارة مخيم «سليمان شاه» للاجئين السوريين في الولاية أنها ستغلق المخيم الذي يضم قرابة 50 ألف شخص قبيل نهاية الشهر المقبل وخيرت القاطنين فيه بين الحصول على مساعدة مالية والانتقال للسكن خارج المخيم، أو الموافقة على الانتقال إلى مخيم آخر، وهما خياران «أحلاهما مر» بحسب اللاجئين الذين يقولون إنهم لا يقوون على تكاليف العيش خارج المخيم، لافتين إلى أن نقلهم لمخيم آخر سيبعدهم عن أماكن أعمالهم التي التحقوا بها بجانب المخيم الحالي.