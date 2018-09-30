﻿اردوغان ينهي زيارة ناجحة إلى ألمانيا حصدت تركيز الإعلام والكثير من الجدل

برلين ـ «القدس العربي»: أنهى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان زيارة دولة الى ألمانيا بتدشين مسجد كبير في كولونيا، وسط تظاهرات مناهضة وتدابير أمنية مشددة. ودشن الرئيس التركي برفقة زوجته بعد ظهر السبت المسجد الذي يعتبر من أكبر مساجد أوروبا، وتم بناؤه بتمويل من اتحاد الأعمال التركي الإسلامي القريب من السلطات التركية.

وحاول خلال هذه الزيارة طي صفحة عامين من التوتر مع برلين، وأشاد بحصيلة الزيارة «المثمرة جدا» بعد «التوترات الأخيرة» وذلك في خطاب ألقاه في مسجد كولونيا.

ودعا اردوغان في كولونيا مجددا أوروبا الى مكافحة «إرهابيي» حزب العمال الكردستاني وأنصار المعارض فتح الله غولن الذي قال انه لا يجب ان «يجد أي ملاذ» في هذه القارة.

كما عبر مجددا عن دعمه للاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية مسعود اوزيل «الذي أبعد» بسبب اصوله، حسب قوله. وكان هذا اللاعب غادر الفريق الوطني الالماني متهما قسما من اعضاء الاتحاد الألماني لكرة القدم ب «العنصرية». وسبق أن أثار هذا اللاعب جدلا كبيرا بسبب أخذه صورا مع اردوغان في أوج الحملة الانتخابية الرئاسية التركية.

وقال اردوغان لمجموعة «فونكه مديين غروبه» الصحافية إن «قول اوزيل :أنا الماني عندما أفوز ومهاجر عندما أخسر تجسد التمييز في ألمانيا».

ولم تكد زيارة الرئيس التركي لألمانيا تشرف على نهايتها حتى احتدم الجدل من جديد حول الوضعية القانونية والدور السياسي الذي يلعبه الاتحاد التركي ـ الإسلامي للشؤون الدينية (ديتيب).

والاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية «ديتيب» هو أكبر اتحاد مساجد في ألمانيا. وإلى جانب المسجد المركزي في كولونيا يوجد نحو 900 مسجد إضافي يسيرها الاتحاد المسجل كمنتدى. ويضم هذا المنتدى على مستوى ألمانيا نحو 800.000 عضواً، وله روابط قوية مع تركيا. وتقر الخدمة العلمية للبرلمان الألماني في قائمة للمنظمات الإسلامية في ألمانيا أن «ديتيب اعتمادا على النظام الأساسي مرتبط بالرئاسة الحكومية للشؤون الدينية في تركيا في أنقرة «ديانات». والأئمة الأتراك الذين ينتدبون من «ديانات» إلى مساجد ديتيب يتلقون راتبا من القنصليات التركية طوال فترة إقامتهم، و«ديانات» هي التي تحدد الخطوط العريضة الدينية لهذه المساجد.

وتظاهر نحو ألفي معارض لاردوغان بينهم الكثير من الأكراد في كولونيا تحت شعار «اردوغان غير مرحب به». وقال قانصو وهو طالب (30 عاما) قدم من سويسرا للمشاركة في التظاهرة «اردوغان يرى أن كل ما يخالف رأيه إرهاب. أنا هنا لأعبر عن تضامني» مع المعارضة.

وأجرى الرئيس التركي محادثات الجمعة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ثم شارك في مأدبة عشاء أقامها على شرفه الرئيس فرانك فالتر شتاينماير وقاطعها قسم من السياسيين في طليعتهم المستشارة التي استقبلت اردوغان صباح السبت على الفطور قبل توجهه إلى كولونيا.

ويعتبر المسجد المشيد بالإسمنت والزجاج، بمآذنه التي يصل ارتفاعها إلى 55 مترا وقبته التي يبلغ قطرها 36 متراً ومساحته البالغة 4500 متر مربع، من أضخم مساجد أوروبا، وهو مصمم حسب مهندسه بول بوم ليكون رمزا للانفتاح. يقع المسجد الذي يمكن أن يتسع لآلاف المصلين في حي إرنفيلد على مقربة من برج تلفزيون كولونيا.

وكما حدث في مأدبة العشاء الرسمية مساء الجمعة ببرلين قاطع قسم من القيادات السياسية في المقاطعة تدشين المسجد. وهم يأخذون على الاتحاد التركي الإسلامي الذي شيده الغموض الذي أحاط بالورشة وكيفية عمل المسجد.

ويتهم بعض المسؤولين الاتحاد بأنه على ارتباط بنظام اردوغان فهو يدير 900 مكان للصلاة في ألمانيا تحت إشراف أئمة قادمين من تركيا. كما أن الهيئة متهمة بالتجسس على معارضي الرئيس التركي.

وسعت تركيا من خلال زيارة الدولة هذه، وسط أزمة اقتصادية حادة تعاني منها وفتور في العلاقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الى تحقيق تقارب مع ألمانيا التي تؤوي جالية من ثلاثة ملايين تركي أو متحدر من أصل تركي.

كما تضمنت أجندة الزيارة على الارجح ملفات مثل مساعي انقرة المتوقفة للانضمام للاتحاد الاوروبي ودورها في النزاع في سوريا. لكن صحيفة بيلد الألمانية الأكثر مبيعا في البلاد قالت إنه من السابق لأوانه طرح البساط الأحمر أمام اردوغان الذي اتهم برلين منذ 18 شهرا فقط بـ«الممارسات النازية» ردا على منع برلين مسيرات داعمة له قبل استفتاء منحه سلطات واسعة جديدة.

ولتهيئة الأجواء الدبلوماسية بين البلدين مجددا، ألقى اردوغان بورقة مشروع تطوير البنى التحتية للسكة الحديد في تركيا. وذكرت صحيفة دير شبيغل الأسبوعية أن شركة سيمنز الألمانية العملاقة دخلت في مباحثات لقيادة المشروع الطموح المتوقع أن تصل كلفته إلى 35 مليار يورو (40 مليار دولار)، ومن غير الواضح إذا كانت برلين ستساهم في تمويله.

وأدان الصحافي يوجيل، الذي امضى أكثر من عام في السجون التركية، برلين على «دعوة مجرم لمأدبة» طعام. أما مراسل صحيفة «دي فيلت» الألمانية فقد قال إن»الحكومة الألمانية تخون كل هؤلاء الأتراك التواقين لمجتمع حر وديموقراطي وعلماني».

وتوترت العلاقات بشدة بين البلدين الحليفين في حلف الأطلسي بعد أن أوقفت السلطات التركية عشرات الآلاف في حملة تطهير واسعة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد اردوغان في تموز/يوليو 2016. وتم توقيف الكثير من المواطنين الالمان او المزدوجي الجنسية في سياق تلك الحملات للأمن التركي.

وأشار محللون إلى أن سعي اروغان لطي صفحة التوتر مع المانيا صاحبة أكبر اقتصاد في اوروبا يأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد التركي بشدة وتسوء العلاقات مع الولايات المتحدة.