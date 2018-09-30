﻿لماذا «الاجتماع الرباعي» الروسي ـ التركي ـ الفرنسي ـ الألماني المقترح حول إدلب؟

دمشق – «القدس العربي»: أظهر اتفاق «سوتشي» بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان، إدراك الجانبين ضرورة استمرار تعاونهما المبني على تقاطع المصالح، والذي قد ينتهي بإيجاد حل شامل للأزمة السورية، وذلك بالرغم من المسائل الخلافية العالقة بين الفريقين، التي تتأكد من خلال تكثيف المفاوضات واللقاءات على مستويات رفيعة بين أنقرة وموسكو، لإيجاد صيغة تقارب بين وجهات النظر بشأن العديد من الملفات الساخنة في سوريا ولعل أبرزها كان اتفاق سوتشي.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري وصف الاتفاق حول إدلب بالمعجزة، حيث شهدنا كل هذه الاتصالات المكثفة بين بوتين وأردوغان، ومن ثم دعوة الأخير الى مسار رباعي يبدأ من إسطنبول ويؤسسه الى جانب روسيا، بالتعاون مع كل من فرنسا وألمانيا الشهر الحالي، وكان غياب واشنطن التام عن الصورة أمراً لافتاً.

ومن بين النقاط الخلافية التي أثارها الروس مؤخرًا، كانت على لسان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي نقل إصرار بلاده بأن تكون المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، إجراء مؤقتاً وغير دائم، أسوة بباقي مناطق خفض التصعيد، «لأنه لا بد من تحرير الأراضي السورية كافة من أي وجود للإرهابيين» تنتهي بحسب الهدف الروسي الى إعادتها الى سيطرة النظام بشكل تدريجي وبدون هجوم، بينما تهدف أنقرة الى وقف الهجوم بهدف تجميد الوضع من خلال وقف إطلاق النار واعادة فتح الطرقات الدولية داخل سوريا، وفتح المسار التنفيذي لهذا الاتفاق بالتوازي مع المسار السياسي.

بداية

ويأتي كلام المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في برلين: «نؤيد لقاءً رباعياً بمشاركة رؤساء تركيا وروسيا وفرنسا، لأن الوضع لا يزال هشاً» متأملة عقده في تشرين الأول/ أكتوبر الحالي يأتي منسجماً بحسب مراقبين مع سعي أنقرة منذ فترة للبدء بمرحلة رُباعية جديدة، بالتعاون مع موسكو وباريس وبرلين، في ما يتعلّق بالملف السوري الأمر الذي ينبئ ببداية تشكل مسار جديد.

ومما لا شك فيه، ان دخول ألمانيا وفرنسا في هذه المعادلة قد يؤدي لتغيير المسار الرسمي للمرحلة الجديدة، وهو ما تلاقى مع رؤية الباحث في العلاقات الدولية د.باسل الحاج جاسم الذي أشار لـ«القدس العربي» إلى أن نتائج الاتفاق الاخير حول ادلب في سوتشي أظهرت إدراك أنقرة وموسكو أهمية تواصل التعاون بينهما في إطار أوسع، عقب الانتهاء من مسألة إدلب من أجل إيجاد حل شامل للأزمة السورية، حيث ستجري القوات التركية والروسية باستمرار دوريات في المنطقة، وسترصد – بطبيعة الحال – الطائرات المسيرة المنطقة من الجو. وسيكون تعاون القوات التركية مع القوات الروسية وفق الحاج جاسم، ضمن إطار تنفيذ دوريات تفتيش في إدلب بدايةً لمرحلة جديدة، وستتمكّن تركيا من المبادرة بشكل أكثر فعالية من السابق خلال البدء بالمراحل المقبلة، وهذا يتزامن اليوم مع سعي تركيا لإدخال أطراف أخرى ذات ثقل اقتصادي كبير كالمانيا، وسياسي كفرنسا الدولة العضو الدائم في مجلس الأمن، إذ لا يخفى أن الدولتين تدعمان اتفاق ادلب الأخير والدور التركي فيه، وهذه الدول تتصدر اليوم مبادرات الاتحاد الأوروبي الدولية، ولاسيما المخاوف فيما يخص تكرار موجات اللاجئين، أو عودة انتشار المتطرفين الذين تجمعوا من كل أصقاع الأرض اخيراً في الأراضي السورية، الامر الذي يهدد دول الاتحاد الأوروبي في حال عودتهم إلى بلدانهم ومعروف ان الآلاف منهم يحملون جنسيات أوروبية.

وأضاف الباحث في العلاقات التركية – الروسية أن دخول برلين وباريس بشكل رسمي في المراحل المقبلة للأزمة السورية وبمسار رباعي جديد على غرار مسار «استانة» الثلاثي، يخدم جميع أطراف هذا المسار مع اختلاف أهدافهم وأسباب تجمعهم.

«مسار إسطنبول»

وسيكون مسار اسطنبول الرباعي حول سوريا، وفق الحاج جاسم «ذا فاعلية كما كان حال مسار أستانة مع الأخذ بعين الاعتبار بدء مرحلة جديدة في سوريا، سياسية في شق كبير منها، باعتبار أن لكل من روسيا وتركيا اليوم أوراقاً كثيرة في سوريا وتجمعهم وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية على عكس واشنطن التي تعمل عبر أداتها الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني على خلق واقع جديد جغرافي وديمغرافي بتهجير ملايين العرب وتمزيق سوريا».

وفي حال انطلاق مسار اسطنبول الرباعي تكون سوريا أمام المسار الثاني بعد أستانة بغياب واشنطن، حيث اعرب المتحدث عن ضرورة عدم اغفال التصريحات المتعلقة بشرق الفرات والصادرة عن انقرة وموسكو معاً، والتحذير من الخطر الإرهابي هناك في كلام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أن منطقة شرق الفرات باتت مستنقعاً للإرهاب، وكذلك إشارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ليس في ادلب فقط ارهابيون وإنما في مناطق أخرى في سوريا ويجب محاربتهم، وهو ما قاله بشكل واضح وزير خارجيته سيرغي لافروف لاحقاً، بأن الخطر اليوم على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية يأتي من شرقي الفرات، فالواضح أن الشيء الذي لم تنفذه واشنطن بالتعاون مع تركيا، ستنفذه موسكو مع انقرة لتكون مرحلة مفصلية في سوريا والمنطقة.

تقاطع المصالح

وتختلف دوافع دول «رباعي إسطنبول» المرتقب، الا ان تقاطع مصالحهم تجتمع في ادلب، حيث رأى المعارض السوري سمير نشار في حديث مع «القدس العربي» ان روسيا تحاول وترغب في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في إعادة إعمار سوريا وعدم انتظار مسار الحل السياسي لان ضرورات السكان تتطلب ذلك لحثهم على عدم مغادرة سوريا ومحاولة الهجرة الى أوروبا، بينما تريد دول الاتحاد الأوروبي دعم وتأكيد اتفاق سوتشي حول ادلب لمنع وقوع كارثة إنسانية نتيجتها ربما ملايين اللاجئين الى أوروبا، وربما قد تعرض مساعدات إنسانية منذ الآن لمحافظة إدلب لتدعيم الاتفاق، وإعادة دورها بالملف السوري بعد ان همشت خلال المرحلة السابقة.

اما تركيا فتريد اعادة مد الجسور مع اوروبا بعد التوتر الذي اصابها خلال العام الماضي ومحاولة الحصول على مساعدات اقتصادية من دول الاتحاد الأوروبي بذريعة محاولة ابقاء الحدود مغلقة بوجه طالبي اللجوء، خاصة ان الاقتصاد في تركيا يعاني تحديات خطيرة وربما تزداد هذه التحديات عند تطبيق العقوبات على ايران بعد شهر، خاصة ان هناك نوعاً من الترابط ببن الاقتصادين الإيراني والتركي.