﻿ماروتا يتنحى عن منصب المدير العام لنادي يوفنتوس

روما – د ب أ: أعلن جوزيبي ماروتا المدير العام لنادي يوفنتوس أنه سيتنحى عن منصبه مع توليه وظيفة أخرى في النادي الذي يتصدر الدوري الإيطالي. وقال ماروتا: «مهمتي في منصب المدير العام تنتهي في 25 تشرين الأول/اكتوبر المقبل، حملة أسهم النادي يتابعون سياسة التجديد واسمي ليس بين المرشحين». وأضاف: «سأبقى في يوفنتوس في منصب مدير الكرة، أنفي إمكانية ترشحي لمنصب رئيس الاتحاد الإيطالي». ويعمل ماروتا في يوفنتوس منذ 2010 بعد فترة من العمل مع سامبدوريا، وخلال عهده فاز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي سبع مرات في رقم قياسي، كما وصل مرتين لنهائي دوري أبطال أوروبا.

توقف مباراة رينجرز بعد إصابة مساعد الحكم بجرح في رأسه!

غلاسغو – رويترز: توقفت مباراة ليفنغستون وضيفه رينجرز في الدوري الاسكتلندي مؤقتا بعد إلقاء الجماهير مقذوفات من المدرجات باتجاه مساعد الحكم. وخضع الحكم، الذي كان يقف أمام جماهير الضيوف، للعلاج من جرح قطعي في مؤخرة رأسه. واستكمل آخر نصف ساعة من المباراة التي حسمها ليفنغستون بالفوز 1-صفر ليتقدم على فريق المدرب ستيفن جيرارد وسيلتك حامل اللقب باحتلاله المركز الثالث في الترتيب.

الإصابة تحرم شتوتغارت من جهود دونيس وأوجو

برلين – د ب أ: أعلن شتوتغارت الألماني عن غياب مهاجمه اليوناني اناستاسيوس دونيس والمدافع دينيس أوجو لعدة أسابيع بسبب الإصابة. وتعرض أوجو لإصابة في أربطة الساق اليسرى، فيما يعاني دونيس من إصابة بتمزق في الفخذ الأيسر خلال المباراة التي فاز فيها شتوتغارت على فيردر بريمن 2/1 في البوندسليغا. ويغيب اللاعبان عن المباراة المقبلة لشتوتغارت أمام هانوفر ومن المتوقع غيابهما لعدة أسابيع.

الفرنسي جيرار مدرباً للوداد المغربي

الرباط – الأناضول: أعلن الوداد البيضاوي المغربي، التعاقد مع المدرب الفرنسي ريني جيرار لتدريب الفريق. وقال: «في إطار تطوير وتحديث الإدارة التقنية لنادي الوداد، تم تعيين الفرنسي ريني جيرار مدربا للفريق، ومساعديه الفرنسيين جيرار لورون وبرنارديت جيرار». وأضاف: «تم الاحتفاظ بالمعد البدني نابي مناف ومدرب الحراس كريم السباعي بالجهاز الفني الجديد». وسيخلف جيرار المقال عبدالهادي السكتيوي بعد فشله في قيادة الفريق للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي. وسبق لجيرار (60 عاما) تدريب مونبلييه وليل ونانت وستراسبورغ بجانب منتخبي الشباب والناشئين في بلاده. ونجح الوداد في التأهل لثمن نهائي البطولة العربية بعد الخروج الإفريقي.

مراكش تحتضن مؤتمر الفيفا السنوي

الرباط – الأناضول: قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تنظيم مؤتمره السنوي حول إصلاح منظومة اللعبة، في مدينة مراكش المغربية، خلال يونيو/حزيران المقبل. وأعلن السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الفيفا القرار، خلال مشاركته في أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، في نسختها الـ12 التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية. وحسب إنفانتينو، فإن هذا الحدث، الذي ينظم للمرة الأولى في المغرب، سيشهد مشاركة 80 اتحادا كرويا من القارات الخمس، ويندرج ضمن أبرز ثلاثة مواعيد يخصصها «الفيفا» سنويا، لوضع وإعداد اقتراحات قوانين ومشاريع، خاصة بتطوير اللعبة. وسبق لمراكش احتضان مناسبات رياضية كبيرة، على غرار نهائي كأس العالم للأندية عامي 2013 و2014، بالإضافة إلى المناظرة الإفريقية حول كرة القدم النسائية التي أقيمت هذا العام.

اللجنة الأولمبية تبطل الانتخابات التكميلية للاتحاد المصري لكرة القدم

القاهرة – د ب أ: أرسلت اللجنة الأولمبية خطابا رسميا إلى اتحاد كرة القدم المصري تؤكد من خلاله بطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية للجبلاية أمس واليوم، والانتخابات التكميلية على المقعدين الشاغرين بعد استقالة حازم وسحر الهواري. وأرجع الخطاب سبب البطلان إلى أن الإعلان الرسمي في إحدى الصحف الرسمية تضمن أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية هو 233 ناديا، وهو رقم غير صحيح وفقا للخطاب، وإنما العدد الصحيح هو 220 ناديا، حيث إن الـ13 ناديا الأخرى لم يتم توفيق أوضاعها حتى الآن وبالتالي ليس لها حق التصويت. وطالبت اللجنة الأولمبية اتحاد الكرة بضرورة إعادة الدعوة والإعلان عن الجمعية العمومية العادية في موعد أقصاه أمس الأحد، وهو آخر موعد قانوني للدعوة للجمعية العمومية، حيث تنص اللائحة على الدعوة للجمعية العمومية قبلها بفترة لا تقل عن 30 يوما، مع إعادة فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية مجددا.

استقالة مدرب شباب بلوزداد الجزائري

الجزائر – د ب أ: أعلن الطاهر شريف الوزاني، استقالته من تدريب شباب بلوزداد، مباشرة بعد خسارة الفريق أمام ضيفه مولودية وهران 0/1، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الجزائري. ويتذيل شباب بلوزداد الدوري الجزائري بنقطتين، علما أنه يعيش وضعية صعبة منذ بداية الموسم.