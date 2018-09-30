﻿بطولة شينتشين للتنس: نيشيوكا يهزم إيربير في النهائي ويحرز لقبه الأول

شينتشين (الصين) – رويترز: فاز الياباني يوشيهيتو نيشيوكا على الفرنسي بيير أوج إيربير 7-5 و2-6 و6-4 في نهائي بطولة شينتشين المفتوحة للتنس في الصين ليتوج بلقبه الأول في منافسات الفردي في مسيرته أمس الأحد.

وعاد المصنف 171 عالميا بقوة إلى المنافسات في يناير كانون الثاني بعدما تعرض لقطع في الأربطة العام الماضي. وسيعود الياباني غير المصنف البالغ عمره 23 عاما إلى قائمة أفضل 100 لاعب في التصنيف العالمي عند إعلانها اليوم الاثنين. وسدد إيربير 12 ضربة إرسال ساحقة لكنه دفع ثمن عدم دقة ضربات إرساله الأولى ونجح نيشيوكا في التعامل مع ضربات الإرسال الثانية ليحصد النقاط ويشق طريقه نحو الفوز. وبعد حسم المجموعة الأولى بصعوبة خسر نيشيوكا شوط إرساله في بداية المجموعة الثانية وبدا أن اللاعب الياباني يعاني من بعض التوتر وفاز إيربير بسبعة أشواط متتالية ليدرك التعادل في النتيجة. وبدأت المجموعة الثالث بشكل متكافئ قبل أن يكسر نيشيوكا إرسال إيربير في الشوط الخامس ويواصل اللعب من الخط الخلفي بقوة. وقاتل إيربير حتى النهاية وأنقذ نقطة خسارة المباراة أربع مرات لكن اللاعب الياباني فاز بعد ذلك وأنهى اللقاء في ساعتين و20 دقيقة.