﻿الدوري الاسباني: الريال يفشل في الاستفادة من تعثر برشلونة ويتعادل في دربي مدريد

مدريد – رويترز: أضاع ريال مدريد الفرصة الصعود بفارق نقطتين عن برشلونة في قمة الدوري الاسباني، بتعادله سلبا مع أتلتيكو مدريد في لقاء قمة العاصمة الممتع والذي اتسم ببعض العصبية في ظل تألق حارسي مرمى الفريقين.

وتصدى تيبو كورتوا حارس الريال بشكل رائع لفرصتين مميزتين في الشوط الاول بعدما احبط محاولتين من انطوان غريزمان ودييغو كوستا ثنائي هجوم اتلتيكو، بينما انقذ يان اوبلاك حارس أتلتيكو الفريق الزائر من محاولتين في غاية الخطورة في الشوط الثاني من ماركو اسينسيو وداني كاربخال. واقترب غاريث بيل من التسجيل للريال في الشوط الاول، لكن تم تغييره مع بداية الشوط الثاني. وتحسن مستوى الريال بدون بيل، الذي انضم في صفقة قياسية، وكاد ان يسجل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما لعب القائد سيرجيو راموس الكرة برأسه بالقرب من اطار المرمى. ويتقاسم الريال الصدارة مع برشلونة برصيد 14 نقطة، ويتفوق برشلونة بفارق الأهداف رغم تعادله المفاجئ 1-1 على ارضه امام اتلتيك بلباو. وتراجع اتلتيكو الذي جمع 12 نقطة، الى المركز الرابع، بينما تقدم اشبيلية الى المركز الثالث برصيد 13 نقطة عقب فوزه 3-1 على ايبار. واستمرت معاناة برشلونة حامل اللقب محليا، إذ خسر نقاطا للمباراة الثالثة على التوالي عقب تعادله 1-1 مع ضيفه بلباو بعد مشاركة ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس كبديلين. وأنقذ البديل منير الحدادي برشلونة من أول هزيمة على أرضه في أكثر من عامين عندما أدرك التعادل في الدقيقة 84 بعد تمريرة عرضية من ميسي الذي شارك كبديل مع بوسكيتس في الشوط الثاني. ومنح أوسكار دي ماركوس تقدما مستحقا لأتلتيك في الدقيقة 41 بعدما أهدر إيناكي وليامز فرصتين للفريق الباسكي والذي خسر جميع مبارياته في الدوري باستاد «نو كامب» منذ 2004 عندما كان يدربه إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة الحالي. ورغم التعادل على أرضه ضد جيرونا ثم الخسارة أمام ليغانيس المغمور بعد عدم مشاركة لويس سواريز وخوردي ألبا وصامويل أومتيتي منذ البداية، اتخذ بالبيردي قرارا مثيرا للجدل بوضع بوسكيتس لاعب الوسط وميسي الهداف التاريخي للنادي على مقاعد البدلاء. وقال المدرب إن الثنائي كان بحاجة للراحة للتأقلم مع الجدول المزدحم، إذ يحل برشلونة ضيفا على توتنهام في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء. وقال: «يجب أن أحكم على المباريات المقبلة إذ سنلعب أربع مباريات في غضون عشرة أيام. يجب علي التفكير في أنه ربما سيحدث أي شيء، وكنت اعتقد أن ليونيل وبوسكيتس بحاجة للراحة حيث سنخوض مباراة صعبة للغاية يوم الأربعاء كما أننا نملك تشكيلة كبيرة. أعلم أنه كان قرارا فيه الكثير من المخاطرة لكن لو سارت الأمور على ما يرام لما سألني أي شخص عنه. عندما اتخذ قرارا مثل هذا فأنا أفعله لمصلحة الفريق والنادي. سيرجيو روبرتو تعرض لإصابة اليوم تخيلوا أن لو حدث ذلك لميسي». وانتزع بلد الوليد فوزا صعبا من ضيفه فياريال 1/صفر، سجله ليوناردو سواريز في الدقيقة 53. وأهدر جيرارد مورينو لاعب فياريال ركلة جزاء في الدقيقة 83. ورفع بلد الوليد رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن وتوقف رصيد فياريال عند ثماني نقاط في المركز الحادي عشر. وخيم التعادل 1/1 على مباراة هويسكا مع ضيفه جيرونا. وتقدم كريستيان ستواني بهدف لجيرونا من ركلة جزاء في الدقيقة 37، وتعادل غونزالو ميليرو لهويسكا من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 72. ورفع جيرونا رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر مقابل خمس نقاط لهويسكا في المركز الثامن عشر.