﻿الدوري الألماني: انتفاضة دورتموند المتأخرة تقوده إلى الفوز والصدارة

برلين – رويترز: أحرز بروسيا دورتموند أربعة أهداف في آخر 25 دقيقة ليحول تأخره بهدفين إلى فوز 4-2 على باير ليفركوزن ويصعد لصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني.

وقلب هدفان من ياكوب برون لارسن في الدقيقة 65 وماركو رويس بعد ذلك بأربع دقائق وثنائية الكاسير في آخر خمس دقائق تأخر دورتموند بعدما منح ميتشل فايزر وجوناثان تاه التقدم لليفركوزن في الشوط الأول. ويملك دورتموند 14 نقطة متقدما بنقطة واحدة عن بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي تلقى هزيمته الأولى هذا الموسم 2-صفر أمام هيرتا برلين يوم الجمعة. ومنح هدف اليساندرو شوبف شالكه الانتصار 1-صفر على ماينتس ليضع حدا لهزائمه في أول خمس مباريات في الدوري ليبتعد عن قاع جدول الترتيب. وتقدم وصيف بطل الدوري في الموسم الماضي بعد أن أرسل لاعب الوسط النمساوي شوبف الكرة برأسه لتسكن الشباك في الدقيقة 11. وسدد الفريق مرتين في إطار المرمى عن طريق يفغين كونوبليانكا في الشوط الثاني لكن شباكه كادت أن تهتز بهدف التعادل قبل النهاية مع تراجع الفريق للدفاع بكل قوة ليحقق أول انتصار له ويمنح مدربه دومينيكو تيديسكو بعض الأمل في ظل الضغوط التي يتعرض لها. ويحل شالكه ضيفا على لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا يوم بعد غد الأربعاء. وحقق شتوتغارت أول انتصار له هذا الموسم بتغلبه 2-1 على فيردر بريمن المتألق على الرغم من الهدف الغريب الذي سجله الحارس روبن روبرت تسيلر بالخطأ في مرماه. وأخطأ الحارس السابق لمنتخب المانيا تقدير كرة وصلت إليه من زميله ليسجل في مرماه مانحا التعادل لفيردر قبل أن يحرز غونزالو كاسترو هدف الفوز لصاحب الأرض في الدقيقة 75. ويحتل فيردر، الذي لم يخسر قبل هذا اللقاء، المركز الخامس برصيد 11 نقطة بينما تقدم شتوتغارت إلى المركز 15. وجمع لايبزيغ أيضا 11 نقطة يحتل بها المركز السادس عقب تغلبه 2-1 على هوفنهايم الذي ينافس في دوري الأبطال بفضل هدفين من يوسف بولسن.