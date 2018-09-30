﻿الدوري الإيطالي: رونالدو يساهم في أهداف يوفنتوس الثلاثة في الفوز على نابولي

روما – رويترز: ساهم كريستيانو رونالدو في جميع أهداف يوفنتوس الثلاثة، إذ حول بطل الدوري الإيطالي تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على نابولي ليحافظ على بدايته المثالية هذا الموسم.

ومنح دريس ميرتنز التقدم لنابولي مبكرا قبل أن يرسل رونالدو تمريرة عرضية متقنة إلى ماريو مانزوكيتش ليدرك التعادل بضربة رأس وتابع المهاجم الكرواتي تسديدة زميله البرتغالي المرتدة من القائم في الشباك. وحول المدافع ليوناردو بونوتشي ضربة رأس من رونالدو داخل المرمى بعد طرد ماريو روي لاعب نابولي بعد تدخل قوي ضد باولو ديبالا. وفاز روما 3-1 على جاره لاتسيو الذي فاز بآخر خمس مباريات بجميع المسابقات وتغلب انتر ميلان 2-صفر على كالياري ليحقق انتصاره الثالث على التوالي. ويملك يوفنتوس الساعي للقبه الثامن على التوالي 21 نقطة من سبع مباريات متقدما بست نقاط عن نابولي الثاني ووصيف البطل الموسم الماضي. ولدى كل من ساسولو والانتر 13 نقطة ويأتي لاتسيو في المركز الخامس برصيد 12 نقطة متقدما بنقطة واحدة على روما. وقال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس: «رونالدو يستمتع باللعب. إنه يتأقلم بشكل جيد للغاية. دقة تمريراته استثنائية. أعتقد أنها كانت أفضل مبارياته هذا الموسم». وسدد بيوتر غيلينسكي في القائم بعد مرور ست دقائق، إذ بدأ نابولي المباراة بشكل رائع وكوفئ بعد ذلك بأربع دقائق. وقطع آلان تمريرة بونوتشي ومررها إلى خوسيه كاييخون وهيأ اللاعب الإسباني الكرة إلى ميرتنز ليهز الشباك بسهولة. واحتاج يوفنتوس إلى سحر رونالدو للعودة في المباراة في الدقيقة 26 عندما مر اللاعب البرتغالي من السيد هيساي وأرسل تمريرة عرضية متقنة إلى مانزوكيتش الذي فقز ليحولها بضربة رأس في مرمى ديفيد أوسبينا. وأنقذ أوسيبنا تسديدة رونالدو من ركلة حرة وقام بعمل أفضل عندما أبعد الكرة المرتدة منه ويحرم يوفنتوس من هدف آخر. وبعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني أطلق رونالدو تسديدة من خارج منطقة الجزاء لترتد من القائم وتصل إلى مانزوكيتش الذي وضعها في المرمى. وطرد ماريو روي لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل ضد ديبالا ورغم أن القرار بدا عادلا ظهر الغضب على لاعبي نابولي بعد رد الفعل المبالغ للاعب الأرجنتيني. وكاد نابولي أن يدرك التعادل لكن الحارس فويتشيك شيزني أنقذ كرة من كاييخون وحسم بونوتشي المباراة في الدقيقة 75 بعد متابعة ضربة رأس من رونالدو. وسدد رونالدو كرة بجوار المرمى في سعيه لتسجيل هدف. وقال كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي: «لعبنا بشكل جيد في أول 20 دقيقة ثم سيطر المنافس على اللعب. نحن بحاجة لمواصلة التطور. سننافس حتى النهاية». وتجاوز روما بدايته السيئة هذا الموسم بتغلبه على لاتسيو للمرة السابعة في آخر تسع مواجهات بينهما في قمة العاصمة. ومنح لورينزو بيلغريني التقدم لروما في نهاية الشوط الأول بكعب القدم بعد وقت قليل من مشاركته بدلا من خافيير باستوري المصاب. وارتكب فيدريكو فازيو خطأ فادحا ليمنح لاتسيو فرصة إدراك التعادل في منتصف الشوط الثاني. وفقد فازيو الكرة عندما كان يحاول مراوغة تشيرو ايموبيلي واندفع مهاجم لاتسيو داخل منطقة الجزاء وهز شباك باتريك أولسون وهو هدفه الأول في قمة العاصمة. لكن روما استعاد التقدم بعد ذلك بأربع دقائق عبر ركلة حرة من ألكسندر كولاروف ضد فريقه السابق. وأكمل المدافع الأرجنتيني فازيو الأهداف إذ قفز أعلى من الجميع ليحول ركلة حرة في الشباك قبل أربع دقائق من النهاية. ومنح الأرجنتيني لاوتارو غونزاليز التقدم للانتر في الدقيقة 12 بضربة رأس، وهو هدفه الأول منذ انضمامه من ريسينغ كلوب وأضاف ماتيو بوليتانو الهدف الثاني في الدقيقة 89. واستعاد فيورنتينا نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، عقب فوزه الثمين 2/صفر على ضيفه أتالانتا، وارتفع رصيد فيورنتينا إلى 13 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث، في حين تجمد رصيد أتالانتا، الذي تكبد خسارته الثالثة، عند ست نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع). وافتتح جوردان فيريتو، التسجيل لفيورنتينا في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف كريستيانو بيراغي الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني. وقلب بولونيا تأخره بهدف أمام ضيفه اودينيزي إلى الفوز 2/1. وتقدم اودينيزي عن طريق إيناسيو بوسيتو في الدقيقة 32 ولكن بعد عشر دقائق فقط أدرك فيديريكو سانتاندير التعادل لبولونيا. وقبل ثماني دقائق من نهاية المباراة تكفل ريكاردو أورسوليني بتسجيل هدف الفوز لبولونيا. الفوز رفع رصيد بولونيا إلى سبع نقاط في المركز الرابع عشر واحتل اودينيزي المركز الحادي عشر برصيد ثماني نقاط.