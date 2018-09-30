﻿الدوري الانكليزي: ستاريدج ينقذ ليفربول من الهزيمة أمام تشلسي

لندن – رويترز: أحرز دانييل ستاريدج هدفا مذهلا قرب النهاية ليتعادل ليفربول 1-1 مع مستضيفه تشلسي في الدوري الإنكليزي، بينما تأكدت أسوأ بداية لمانشستر يونايتد في دوري الأضواء في 29 عاما عندما خسر 3-1 أمام وستهام المتعثر ليزيد الضغط على جوزيه مورينيو. وعلى النقيض حقق مانشستر سيتي فوزا سهلا 2-صفر على برايتون ليتقدم فريق المدرب بيب غوارديولا إلى الصدارة بفارق الأهداف عن ليفربول.

وجاءت لمسة ستاريدج قرب النهاية باستاد «ستامفورد بريدج» ليحافظ على سجل ليفربول الخالي من الهزيمة في الدوري هذا الموسم بعد لحظات من قرار المدرب يورغن كلوب بإشراكه على أمل تكرار هدفه المذهل ضد المنافس ذاته في كأس المحترفين باستاد «أنفيلد» يوم الأربعاء. وبشكل مذهل فعل ستاريدج ذلك بعدما أطلق تسديدة من 25 مترا في الزاوية العليا في الوقت الذي بدا فيه أن ليفربول الفائز بأول ست مباريات في الدوري يفتقر للأفكار. وقال كلوب: «يا لها من مباراة. مباراة ممتعة. كان هدفا مستحقا لدانييل ولحظة رائعة وأنا سعيد لأجله». وهذه أول مرة يفشل فيها تشلسي، الذي منحه إيدن هازارد التقدم بتسديدة منخفضة، هذا الموسم في تحقيق الفوز بعد تقدمه. وتمهد النتيجة لمواجهة مثيرة باستاد «أنفيلد» الأسبوع المقبل ضد السيتي الذي يتصدر بفارق الأهداف. ولم يجد السيتي صعوبة في الفوز على برايتون بفضل ثنائية رحيم ستيرلينغ وسيرجيو أغويرو الذي تبادل تمرير الكرة بشكل رائع مع اللاعب الإنكليزي ليحرز هدفه السابع هذا الموسم بجميع المسابقات. ويتقدم ليفربول والسيتي بتسع نقاط عن مانشستر يونايتد. وسيكون المدرب مورينيو قلقا حول متى يستطيع فريقه الفوز مرة أخرى بعد أداء متواضع انتهى به بتوجيه انتقادات للاعبيه بشأن «الكفاءة والحالة الذهنية» ضد وستهام. وشكلت الهزيمة ضربة أخرى في أسبوع سيئ شهد تجريد بول بوغبا من مهام القائد الثاني للفريق وخروجه من كأس المحترفين أمام دربي. وجاء رد فعل المدرب البرتغالي بالاعتماد على خطة 3-5-2 غير المعتادة واستبعاد المهاجم أليكسيس سانشيز الذي يقدم أداء متواضعا وإشراك أنطوني مارسيال. لكن النتيجة كانت أداء بلا طموح تسبب في تساءل ريو فرديناند مدافع يونايتد السابق والذي يعمل كمحلل تلفزيوني حاليا عن المدة التي سيستمر فيها مورينيو في منصبه، وقال: «هناك بعض القرارات المهمة التي ستتخذ في يونايتد الآن. ستكون هناك مناقشات على أعلى درجة حول مستقبل المدرب والتشكيلة لأن الأساسيات غير موجودة. يجب أن يقال أي شيء». واحتاج وستهام إلى خمس دقائق فقط لأخذ المقدمة عندما وضع فيليبي أندرسون صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي الكرة بكعب القدم في الشباك. وضاعف هدف عكسي الفارق ولم يكن هدف ماركوس راشفورد الرائع كافيا، إذ حسم ماركو أرناوتوفيتش الفوز بالهدف الثالث. ولم يكن مورينيو سعيدا، وقال: «هدف من تسلل وآخر عكسي والهدف الثالث كان خطأ من الحكم لكن علينا البدء بشكل أفضل في المباراة المقبلة». وأضاف أن بوغبا الذي تم استبداله في الشوط الثاني كان «يقدم كل ما لديه».

وأحرز جيمي فاردي وهاري ماغواير هدفين ليمنحا ليستر الفوز 2-صفر على نيوكاسل الذي خسر أول أربع مباريات على أرضه لأول مرة وسط تقارير إعلامية بريطانية باقتراب بيتر كينيون الرئيس التنفيذي السابق لمانشستر يونايتد وتشلسي بالاستحواذ على النادي. وهز هاري كاين الشباك مرتين، أحدهما من ركلة جزاء ليزيد توتنهام من متاعب هدرسفيلد متذيل الترتيب، كما انتصر أرسنال 2-صفر على ضيفه واتفورد، وجاء الهدفان في آخر عشر دقائق، إذ اجتهد فريق المدرب أوناي إيمري لتحقيق فوزه السابع على التوالي بجميع المسابقات. وكان الأمر السيئ الوحيد لأرسنال هو استبدال الحارس بيتر تشيك بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وغيابه لثلاثة أسابيع. وأحرز إيفان كافالييرو هدفا من لمسته الأولى في الدوري الممتاز ليمهد الطريق أمام فوز ولفرهامبتون 2-صفر على ساوثهامبتون. واستفاد اللاعب البرتغالي من العمل الرائع من آدم تراوري ليواصل الفريق الصاعد حديثا بدايته المثيرة هذا الموسم. وعوض غيلفي سيغردسون إهدار ركلة جزاء ليحرز هدفين ويقود إيفرتون للتغلب 3-صفر على ضيفه فولهام الذي لم يسبق له الفوز باستاد «غوديسون بارك» في الدوري.