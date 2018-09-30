﻿«أوبزيرفر»: فرصة في الكونغرس الأمريكي لإنهاء معاناة ملايين اليمنيين

لندن – «القدس العربي»: «تعد الحرب الأهلية اليمنية من النزاعات المخفية لدرجة الشعور بأنها تدور منذ أمد سحيق»، يقول المعلق في صحيفة «أوبزيرفر» سايمون تيسدال. حيث تحول النزاع وعلى مدى ثلاثة أعوام فقط إلى أسوأ كارثة إنسانية صنعتها يد البشر بحسب وصف الأمم المتحدة. وقتل فيها وجرح 16.700 مدني و 8.4 مليون يعيشون على حافة المجاعة وأمة تمزقت واقتصاد مدمر. وأصبح قتل الأطفال، الذين ضربتهم الصواريخ وهشمتهم القنابل في بيوتهم ومدارسهم أو أصابهم المرض وعانوا من سوء التغذية، رمزاً للحرب في اليمن. وكشف تقرير الأمم المتحدة الأخير المخصص لـ»الإطفال والنزاع المسلح» أن 1316 طفلاً قتلوا وشوهوا في عام 2017. ومات معظمهم على يد القوات الموالية للحكومة والمدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية فيما قتل عدد آخر على يد المتمردين الحوثيين.

ويشير قائلاً إن ما يثير الغضب هو الرد السلبي للحكومات المعنية بالنزاع. فمنذ عام 2015 تعرض اليمن لتدخل واسع سواء من السعودية وإيران وبريطانيا والولايات المتحدة إلا أن اعمالها لم تسهم إلا في زيادة نار النزاع لا إطفائه. وفي النقاش المحدود الذي جرى بين قادة الدول في الأمم المتحدة عن اليمن ظهر أن الحرب فيها زادت سوءاً.

فربما أدى انهيار عملية جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة لدخول اليمن في أسوأ فصل من فصول الحرب. وحسب لجنة الإنقاذ الدولية فقد كان شهر آب (أغسطس) من أكثر الأشهر عنفاً هذا العام حيث قتل حوالي 500 شخصا في أيام. وشهدت الأشهر الأربعة الأخيرة ارتفاعاً في قتل المدنيين بنسبة 164% والنسبة مرشحة للصعود مع تجدد الهجوم الحكومي والتحالف بقيادة السعودية على ميناء الحديدة.

وشن التحالف منذ ثلاثة أعوام 18 ألف غارة ثلثها أصاب أهدافاً مدنية. وقال ديفيد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني السابق ومدير اللجنة: «يحتاج العالم لكي يصحو على الوضع في اليمن». وأضاف بعد زيارة للبلد هذا الشهر «بأكثر من 22 مليوناً يحتاجون للمساعدة فهناك نسبة 68% منهم لا يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية الأساسية والمياه الصالحة للشرب…فلا سبب يدعونا للقول إن الأسوأ قادم».

وحسب تقييم ميليباند فلا طرف في الحرب اليمنية يربح. ودعمت منظمات إغاثة أخرى دعواته لوقف الحرب. وفي الأسبوع الماضي قال مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي « اليمن هو كارثة ولا أرى أي ضوء في نهاية النفق». وقال إن السماح لمنظمات الإغاثة بالعمل هي مشكلة متهما الحوثيين الذين تدعمهم إيران «بخرق كل مبدأ إنساني يمكن التفكير به» بما في ذلك منع وصول الطعام للمحتاجين.

وفي مقال نشره بيتر سالزبري على موقع المجموعة الإستشارية «مجموعة الأزمات الدولية» حذر فيه أن انهيار عملية جنيف بداية الشهر قد تؤدي إلى فتح الباب أمام «الفصل الأكثر دموية في الحرب». وقال إن «تراجيديا كان يمكن تجنبها تبدو الآن محتومة في غياب تدخل حاسم من دول مجلس الأمن الدولي خاصة الولايات المتحدة». وأضاف تيسدال أن الأمال بوقف السعودية والإمارات عملياتهما طوعاً تبدو الآن بائسة. ولا إيران مستعدة للتوقف خاصة أنها تعتقد أن لديها اليد العليا اليوم وترى اليمن كجزء من معركتها الأوسع في نزاعها مع ملكيات الخليج السنية. ولا يوجد احتمال لتحرك بريطانيا المشغولة بالبريكسيت ورغم النقد المحلي لدعمها العسكري في التخطيط للغارات وبيع السلاح للسعودية. فيما تهتم فرنسا وبقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ببيع السلاح للدول المشاركة. ومثل بريطانيا والولايات المتحدة فلدى فرنسا قوات خاصة على الأرض تساهم في عمليات مكافحة الجهاديين في اليمن.

ولكن ضوء الأمل الوحيد لوقف المعاناة اليمنية قد يأتي من الكونغرس، ففي الأسبوع الماضي قام أكثر من 50 عضواً في مجلس النواب وبدعم من قانون صادق عليه الحزبان واستحضروا قانون سلطة الحرب عام 1973 حيث أكدوا أن الكونغرس لم يمنح أبدا تفويضا للبيت الأبيض كي يدعم التحالف في اليمن، وهو ما يقتضي منه عمله بناء على القانون. وطلبوا من ترامب سحب كل القوات الأمريكية من هناك. ونفس التحرك جار في مجلس الشيوخ حيث منع السناتور بوب منديز، أهم ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية صفقات أسلحة بقيمة ملياري دولار لكل من السعودية والإمارات.

وقال النائب الديمقراطي رون خانا، الذي دفع بمشروع القرار في مجلس النواب «يساهم الدمار الواسع والأمراض بأسوأ كارثة إنسانية. وتسهم الطائرات المزودة بالوقود الأمريكي برمي القنابل على الضحايا الأبرياء» ويتوقع أن يتم التصويت على المشروعين بعد انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) النصفية.

ويعلق تيسدال أن التحركين سيعارضهما دونالد ترامب وإدارته التي تقول إن الدعم العسكري والخبرات تسهم في تقليص عدد الضحايا المدنيين. ويرى الكاتب أن التحرك في الكابيتال هيل تعبير عن حالة من الإشمئزاز من الحرب بعد سلسلة من الجرائم بما فيها قصف مروع لحافلة مدرسية قتل إثر عدد من الأطفال الشهر الماضي والتي قد تورط الولايات المتحدة في جرائم حرب. وعلق النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن أن «تصرفات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تصل إلى مستوى جرائم الحرب ضد الإنسانية».

و «على الولايات المتحدة إرسال رسالة واضحة وبدون غموض للسعودية بأن أفعالها غير مقبولة للمجتمع الدولي ولن يتم التسامح معها».

«واشنطن بوست»: بدون استراتيجية واضحة تجاه سوريا وإيران… إدارة ترامب ستظل عالقة في النزاع ولزمن طويل

أثارت تصريحات جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب التي أدلى بها قبل أيام للصحافيين في الأمم المتحدة مخاوف الكونغرس. وقال إن الولايات المتحدة ستظل في سوريا طالما بقيت فيها إيران «لن ننسحب طالما ظلت القوات الإيرانية خارج الحدود الإيرانية وبما في ذلك الجماعات الوكيلة عن إيران وميليشياتها».

وتعلق صحيفة «واشنطن بوست» في افتتاحيتها أن هذه التصريحات كانت مدهشة وبمثابة تغير في سياسة الإدارة التي نشرت 2.000 جندي في شرق سوريا ولا تزال تؤكد أن مهمة هذه القوات هي تدمير تنظيم الدولة. ويشير بعض النواب الديمقراطيين الى أن الكونغرس لم يقدم تفويضاً قانونياً للإدارة كي تستهدف القوات الإيرانية في سوريا أو أي مكان آخر.

إلا أن المبعوث الخاص للخارجية الأمريكية إلى سوريا جيمس جيفري قدم توضيحاً لهذا قائلاً: «لا يعني بالضرورة إرسال قوات إلى هناك» مضيفاً: «لا نريد إجبار الإيرانيين على الخروج من سوريا لأن القوة تعني العمل العسكري. وكل هذا هو عن الضغط السياسي».

وتعلق الصحيفة أن الأخبار المفرحة هي أن الرئيس ترامب لا يخطط لشن حرب ضد إيران في سوريا بدون الحصول على تفويض من الكونغرس. أما الأخبار السيئة فهي أن الإدارة لا تزال تفتقد الإستراتيجية الواقعية لإنهاء الحرب التي تمثل مع الوجود الإيراني تهديدًا للمصالح الأمريكية الحيوية.

وكما قال جيفري فهدف إيران في سوريا ليس هو حماية نظام بشار الأسد فقدط بل وتحصين نفسها وشبكاتها من المنظومات الصاروخية طويلة المدى والأنظمة المضادة للطائرات وبقية الأسلحة كي تحصل «على سلطة حماية على المنطقة».

وفشلت أكثر من 200 غارة جوية إسرائيلية بوقف الإيرانيين عن مواصلة جهودهم. وظلت استراتيجية الإدارة الأمريكية قائمة على إعادة إحياء عملية جنيف السلمية النائمة وهي العملية التي قاومها نظام الأسد بعناد.

وتقوم نظرية الولايات المتحدة على أن أي حل سياسي مقبول للروس والإيرانيين سيدفع إيران إلى سحب قواتها. وأشار جيفري إلى السيناريو الذي تصورته روسيا مع نظام الأسد والذي قام على استعادة السيطرة على آخر معاقل المعارضة في إدلب وبدء عملية إعادة الإعمار بطريقة ستدفع أمريكا على إجلاء قواتها عن شرق سوريا، إلا أن السيناريو لم يتحقق.

وقال جيفري إن ترامب الذي طالب في الماضي بعودة القوات الأمريكية من سوريا مستعد للحفاظ عليها هناك. ورفضت الولايات المتحدة مع أوروبا المساهمة في تعمير البلاد حتى يتم التوصل لتسوية سياسية.

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مقترح قدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوقف هجوم على محافظة إدلب حيث يعيش 3 ملايين نسمة بالإضافة إلى 10.000 جهادي. ووافق بوتين على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين مناطق النظام وإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة وخروج المقاتلين منها. وتعلق «واشنطن بوست» أن هذا قد يفتح بابا للدبلوماسية التي يريدها جيفري، على الأقل من الناحية النظرية. لكن أمريكا لا تزال بدون نفوذ حقيقي على نظام الأسد. وكل ما تأمله هو قيام اللاعبين الآخرين، سوريا وتركيا وإسرائيل، خلق الظروف للسلام وخروج الإيرانيين. وبخلاف هذا فستظل أمريكا عالقة في سوريا لمدة طويلة، بدون أن تكون قادة على إدارة الأحداث أو الخروج.

«الأخبار السيئة باتت أكثر من السعيدة»… خروج عشرات مليارات الدولارات وقمع وفشل في الإصلاح

«فورين بوليسي»: متى ستتدخل واشنطن وتحد من ميول بن سلمان المتهورة؟

لماذا يشعر مؤيدو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالخوف؟ ولماذا يطالبون الرئيس دونالد ترامب بالتدخل ومنعه من التهور أكثر؟ حاول جون هانا الذي عمل مع فريق نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني والزميل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي كان لها دور في الحملة على قطر والدفاع عن حصارها الذي فرضه الرباعي السعودية والبحرين والإمارات ومصر عليها. ويخشى هانا في مقال تحت عنوان «يجب على ترامب الخوف على جهود الإصلاح في السعودية» نشرته مجلة «فورين بوليسي» من أن الأخبار السيئة الخارجة من السعودية باتت أكثر من الجيدة.

وبدأ مقالته بالقول: «لمن كان منا داعماً قوياً لجهود الإصلاح غير المسبوقة التي بدأها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فإن الأشهر الماضية كانت مثيرة للقلق، فهناك تدفق للأخبار السيئة وقليل من الأخبار المفرحة». ومع أن الكاتب ليس مستعداً للضغط على زر الإنذار في الوقت الحالي لأن مهمة إخراج المملكة من الماضي وفتحها على القرن الحادي والعشرين لم تكن سهلة ولن تحدث بدون نكسات. إلا أن هناك عدداً من الإشارات الكافية لأن تقوم إدارة دونالد ترامب بالحذر واتخاذ تحرك للحد من التصرفات غير البناءة لدى بن سلمان. وخرجت آخر إثارة مثيرة للقلق الشهر الماضي عندما أعلن عن وقف عمليات وضع حصص من شركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو) في البورصة. ورغم تأكيد وزير النفط خالد الفالح أن السعودية ملتزمة بالخطة ولكن في الوقت والزمان المناسب إلا أن قلة اقتنعت بكلامه.

وأشار هانا إلى أن خطة بيع أسهم الشركة أعلن عنها بن سلمان وسط ضجة إعلامية عام 2016 وتم تأجيل الموعد وتجاوز موعد بعد آخر واختفت المواعيد وأجل الإعلان لأجل غير مسمى. وكان الملك سلمان وراء الإنقلاب ضد خطة بيع حصص الشركة. وكشفت وكالة أنباء «رويترز» أنه تلقى أثناء شهر رمضان الذي انتهى في شهر حزيران (يونيو) عدداً من الشكاوى قدمها أمراء ومصرفيون ومدراء تنفيذون في أرامكو حول الخطط المقترحة لعرض الشركة في السوق المالي. وكان القلق الأكبر متعلق في أن تعويم الأسهم يعني الكشف عن الكثير من التعاملات لها وضعف التنظيمات وهو أمر لن يضعف الشركة نفسها ولكن شرعية العائلة المالكة. واعتبر المراقبون إلغاء الخطة بمثابة ضربة لجهود بن سلمان إصلاح الإقتصاد وتنفيذ خطة 2030 . ووضع سعراً للشركة لم يقنع المستثمرين وهو تريلونا دولار وأن 100 مليار عائدات بيع أسهم فيها ستسهم في تنويع الإقتصاد وإنهاء اعتماد الدولة على النفط كمصدر وحيد للإقتصاد.

ويضيف الكاتب أن بيع الأسهم لم يكن مجرد وسيلة لاستغلال أرامكو كبقرة حلوب من أجل الإصلاحات ولكنها كانت خطوة لمنح المستثمرين الخارجيين الثقة أن وضع الشركة على البورصة هي خطوة باتجاه الشفافية والمحاسبة وحكم القانون، وهو ما يحتاجه أي مستثمر خارجي.

ماذا عن أرامكو

ويقول هانا إن خطط أرامكو لم تترك الأثر المطلوب بل وحصل العكس، فقد اعتقد المستثمرون أن الثمن بتريليوني دولار مبالغ فيه ولم تمنح الحكومة السعودية تفسيراً مقنعاً لسبب الإلغاء أو شرح تحفظاتها حول البيع. وبدلاً من كسر جدار العزلة عن الدولة قامت الخطوة بتقويته. وعوضاً عن زيادة ثقة المسثتمرين فإن الخطوة أكدت الحسابات السياسية الغامضة والخلافات والتدخلات العشوائية من النخبة السعودية في قرارات اقتصادية مهمة. ويشير الكاتب لخطة بن سلمان البديلة من أجل تخفيف آثار الفشل في عرض أرامكو في البورصة. وستقوم أرامكو بجمع عشرات المليارات من القروض الأجنبية لشراء شركة سابك للبتروكيماويات التي تملكها هيئة الإستثمار العام. وستستخدم الهيئة المال العائد من شراء سابك لتمويل إصلاحات «رؤية 2030». ويعلق أن البيع قد يولد المبلغ الذي كانت تريده السعودية من بيع حصص أرامكو إلا أنه ليس بديلاً مثالياً عندما يتعلق الأمر بتقوية جاذبية المملكة للمستثمرين الخارجيين. ويقول إن المدراء التنفيذيين في سابك وأرامكو عبروا عن حماسة قليلة للصفقة وكشفوا في أحاديثهم أن السبب الذي يدفعهم لتنفيذها هو الأمر الملكي. ويقول إن انهيار خطط وضع أرامكو في البورصة كانت الإشارة المهمة عن مشاكل الإصلاح السعودية خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أنها لم تكن الوحيدة.

«منحة ملكية»

فقبل أيام من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، وهي مناسبة كانت ستبدو انتصاراً لولي العهد، تم اعتقال عدد من الناشطات اللاتي دافعن عن حق المرأة بالقيادة. واتهمن بعدة تهم منها «محاولة زعزعة استقرار الدولة» و «تشويه الوحدة الوطنية». ونشرت صورهن على الصفحات الأولى للجرائد ووصفن بالخائنات. وكانت الرسالة واضحة أن اي إصلاح سيتم من القمة للأسفل وبمنحة ملكية وليس نتيجة للمطالبات المجتمعية والنشاط. ومع أن حملة القمع كانت من أجل تقوية موقع ولي العهد في الداخل إلا أنها كانت حسب المراقبين الغربيين تحركاً قمعياً من موقع الخائف لا القوي. ولم تكن بالضرورة جيدة للإسثتمار. وأشار في السياق نفسه للرد السعودي المفرط على تغريدة لوزارة الخارجية الكندية بشأن وضع حقوق الإنسان في الدولة وما تبع ذلك من طرد السفير الكندي في الرياض ووقف الرحلات الجوية ودعوة الطلاب المبتعثين في الجامعات الكندية لمغادرة كندا. وسارع المدافعون عن الخطوة للقول إن الخلاف مع كندا لا علاقة له بالخطط الإصلاحية ولكن بوضع الأمير الداخلي. فتحركه جاء للحفاظ على قدرته الدفع بالإصلاح والرد على ما رآه هجوماً على السيادة السعودية وإسكات الناقدين له من القوى الرجعية الدينية والقبلية بأنه فشل في الدفاع عن مكانة المملكة. ويعلق هانا «ربما». فالأزمة مع كندا أضافت لمخاوف المستثمرين الخارجيين وأكدت الرواية عن بن سلمان بأنه ليس إصلاحياً تاريخياً بل هو ديكتاتور متهور ميال للعصبية والقرارات اللاعقلانية.

وجاءت هذه التطورات على خلفية حملة مكافحة الفساد سيئة السمعة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 والتي اعتقل فيها أمراء ورجال أعمال ومسؤولون في فندق ريتز كارلتون بالرياض وأجبروا على شراء حريتهم بالتخلي عن أرصدة مالية وممتلكات. ونشرت تقارير عن مزاعم تعرضهم للتعذيب وأدت لموت. و»لا حاجة للقول إن هذه الحادثة ألقت ظلاً طويلاً على مناخ الإستثمار في البلاد».

قصة مثيرة

وتحكي الأرقام قصة مثيرة للخوف. فقد شهد العامان الماضيان هروباً لرأس المال من السعودية، حوالي 80 مليار دولار عام 2017 بالإضافة لـ 65 مليار دولار متوقعة هذا العام، وكان هذا قبل الخلاف الدبلوماسي مع كندا. وتقترح التقارير أن الأرقام ربما كانت أعلى لولا الجهود التي قامت بها الحكومة السعودية للحد من هروب الأموال. ويعتقد الأثرياء السعوديون أن حساباتهم المصرفية أصبحت مراقبة. ويتم طرح أسئلة كثيرة حول التحويلات المالية الصغيرة فيما يمنع عليهم التحويلات الكبيرة. ومنع رجال الأعمال من استبدال الريال بعملات اخرى فيما وصفه مدير سعودي ثري لصحيفة «فايننشال تايمز» «استهداف ولكنه تحكم برأسمال على قاعدة واسعة». وتزامن هروب رأسمال المال مع انهيار الإستثمارات القادمة من الخارج حسب مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة الذي قدم تفاصيل مرعبة في مؤتمره بحزيران (يونيو). فقد انخفض الإستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017 لأدنى درجاته منذ 14 عاما. وانخفض الإستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2016 وحده بنسبة 80% أي من 7.5 مليار دولار إلى 1.4 مليار دولار.بشكل يجعل خطط «رؤية 2030» جذب 18.7 مليار من الإستثمارات الخارجية المباشرة بحلول 2020 مجرد حلم. وحتى الأردن البلد غير النفطي والذي يواجه أزمة اقتصادية حادة اجتذب استثمارات خارجية العام الماضي أكثر مما جذبت السعودية. وكذا عمان التي لا يتجاوز حجم اقتصادها عشر الإقتصاد السعودي. وفي الوقت الذي يتراجع فيه الإستثمار الأجنبي بالسعودية فقد شهدت قطر، التي تواجه حصارا اقتصاديا من السعودية زيادة صغيرة في الإستثمار الأجنبي.

تهميش وإغضاب

ويرى هانا أن هذه التطورات وإن كانت مثارا للقلق ولكن يجب أن لا تتراجع الولايات المتحدة عن بن سلمان ورؤيته. فنجاح الإصلاحات يظل مصلحة أمريكية عميقة، مشيرة إلى أن بن سلمان اتخذ خطوات نحو لبرلة البلاد لم تكن متخيلة في الماضي. ويشير هنا إلى الحد من سلطة المؤسسة الدينية وتخفيف القيود الإجتماعية وتقوية المرأة وتقليل نفقات الميزانية على الدعم وفرض الضرائب. ولم تتم هذه دونما تهميش وإغضاب عدد من اللاعبين الكبار خاصة من داخل العائلة الحاكمة والمؤسسة الدينية. فالسياسة المحلية معقدة وحقيقية ومن الصعب على شاب غير مجرب حسبة متى يضغط ومتى يخفف وتيرة القمع ضد معارضيه أو استرضائهم. ويدعو الكاتب الولايات المتحدة حليف السعودية المهم للعمل بنشاط ولكن بهدوء ومساعدة بن سلمان على تجنب الأخطاء غير الضرورية وتخفيف حدة ما ارتكب منها. ويثني الكاتب على دونالد ترامب الذي تحرك وأصلح العلاقة مع الحلفاء في المنطقة خاصة السعودية بعد تضررها في ظل سابقه – باراك أوباما، وكذا تبنيه لهجة متشددة من إيران. وأضاف أن الرئيس وصهره جارد كوشنر توقعا صعود بن سلمان للسلطة وأسهما في صعوده السريع بدعمهما له.