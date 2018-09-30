﻿منة فضالي تكشف تصوير فيلم مصري عالمي مع ستيفن سيغال

القاهرة ـ «القدس العربي»: كشفت الممثلة المصرية منة فضالي أنها تستعد لتصوير فيلم مصري عالمي يحمل إسم «المحترف». مشيرة الى أنها أبدت موافقتها المبدئية على العمل، الذي يشترك فيه النجم العالمي ستيفن سيغال والفنان مجدي كامل ومايا نصري.

وأوضحت أنها ظلت تبحث عن عدد من السيناريوهات السينمائية التي تناسبها حتى وجدت هذا العمل، مشيرة أن السينما تتناول مواضيع مختلفة وعلى الفنان أن يختار أعماله بعناية حتى لا يفقد ثقة الجمهور فيه، وأنها سعيدة بنجاحاتها في الدراما .

وقالت عن اشتراكها في الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير» وحصارها في الأدوار الصعيدية، إنها لا تحاصر نفسها في أدوار معينه موضحة أنها هربت من محاصرة المخرجين لها منذ البداية، وقدّمت عددًا كبيرًا من الأنماط، موضحة أنها ممثلة محترفة وتستطيع أن تختار أدوارها بعناية.

وتقدّمت لجمهورها ومعجبيها بالشكر بعد أن هنأوها بعيد ميلادها، مبدية سعادتها بحب الجمهور لها ومتابعته من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكّدة أنها لم تبتعد مطلقًا عن معجبيها وتتواصل معهم دائمًا.