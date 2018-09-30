﻿ بلغاريا: ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من الهيرويين

صوفيا ـ ا ف ب: ذكرت هيئة الجمارك البلغارية أنها ضبطت أكثر من 700 كيلوغرام من الهيرويين عند الحدود البلغارية-التركية في شاحنتين إيرانيتين كبيرتين متجهتين إلى النمسا.

وقد أوقفت شاحنة أولى تنقل 347 كيلوغرامًا من الهيرويين المخبأة وسط ألواح من الجص، الخميس، عند معبر كابيتان-أندريفو الحدودي بين بلغاريا وتركيا. وبعد 14 ساعة على ذلك في 28 أيلول/سبتمبر، أوقفت آلية إيرانية أخرى محملة 365 كيلوغرامًا من الهيرويين، على ما أوضح جورجي جورجييف المسؤول في الجمارك.

وقدرت القيمة الإجمالية للهيرويين «الصافية جدًا» بحوالي 23 مليون يورو، على ما أوضح المصدر نفسه.

وأوقف سائقا الشاحنتين الإيرانيتين وهما يواجهان احتمال الحكم عليهما بالسجن 15 إلى 20 سنة، على ما قال المدعي العام في هاسكوفو (جنوب) إيفان ستويانوف.

وكانت الحمولة موجهة إلى شركة مسجلة في فيينا.

في العام الماضي ضبطت السلطات البلغارية أكثر من 700 كيلوغرام من الهيرويين الإيرانية عند المعبر الحدودي نفسه الذي يشكل نقطة عبور أساسية لنقل المخدرات من الشرق الأوسط إلى أوروبا الوسطى والغربية.

وفي نيسان/أبريل 2017 ضبط 214 كيلوغرامًا من الهيرويين الموجهة إلى هولندا في شاحنة إيرانية عند هذا المعبر الحدودي.

وبعد شهر على ذلك، ضبط أكثر من 400 كيلوغرام من الهيرويين عند الحدود البلغارية-الرومانية في شاحنة كانت تغادر بلغاريا متوجهة إلى هولندا. وقد نقل سائق شاحنة إيرانية كبيرة المخدرات عبر تركيا قبل أن تحمل من جديد في بلغاريا لعدم إثارة الشبهات.