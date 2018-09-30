﻿ تناول مشروبات كحولية أودى بحياة 27 شخصًا في إيران

دبي ـ رويترز: قالت خدمة الطوارئ الحكومية، أمس الأحد، إن 27 شخصًا على الأقل توفوا، وأصيب أكثر من 300 بالتسمم، بعد تناولهم مشروبات كحولية مهربة في إيران، في واحدة من أسوأ الحوادث من نوعها في بلد يجرم احتساء الخمر.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية عن مجتبى خالدي، المتحدث باسم خدمة الطوارئ، قوله إن 176 شخصًا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات في خمسة أقاليم. وعلى الرغم من حظر المشروبات الكحولية في إيران ومداهمات الشرطة المتكررة تنتشر الكحوليات المهربة على نطاق واسع.