﻿ لوحة للفنان الصيني تشاو وو كي بيعت بـ 65 مليون دولار

هونغ كونغ ـ أ ف ب: بيعت لوحة تجريدية للفنان الصيني تشاو وو كي في مزاد علني في هونغ كونغ، الأحد، مقابل 65 مليون دولار، وهو رقم قياسي عالمي لهذا الفنان ذي الشهرة الواسعة، حسب ما أعلنت دار «سوذبيز».

وتحمل اللوحة اسم «حزيران/يونيو-تشرين الأول/أكتوبر 1985» وقد طلب رسمها المهندس الأمريكي الشهير أي.أم. بي ذو الأصول الصينية.

وكان الفنان والمهندس ابني عائلتين ثريّتين قبل أن يقوم النظام الشيوعي في بلدهما عام 1949.

وقد تعارفا في باريس في عام 1952 ونشأت بينهما صداقة طويلة.

وحاز الرسام الجنسية الفرنسية في الستينيات.

ويعود الرقم القياسي السابق لأعماله إلى العام الماضي حين بيعت لوحة له بمبلغ 26 مليون دولار في مزاد نظّمته دار «كريستيز».

ولد تشاو وو كي في الصين عام 1920 وانتقل في عام 1948 للعيش في باريس، وتوفي عام 2013.

ويسجّل الأثرياء الآسيويون نشاطًا كبيرًا في المزادات في هونغ كونغ في السنوات الماضية، مقبلين على اقتناء الماس واللوحات وقطع الخزف القديمة، ومسجّلين أرقامًا قياسية في الأثمان المدفوعة.