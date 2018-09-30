﻿مصر: اكتشاف لوحتين أثريتين لـ«الفراعنة» و«البطالمة»

القاهرة ـ الأناضول: أعلنت وزارة الآثار المصرية، أمس الأحد، اكتشاف لوحتين أثريتين تعودان لعصري الفراعنة والبطالمة، جنوب البلاد.

وأفادت في بيان باكتشاف لوحتين مصنوعتين من الحجر الرملي، في معبد كوم أمبو في محافظة أسوان (جنوب).

وترجع إحداهما للملك سيتي الأول (1323- 1279 ق.م) ثاني ملوك فراعنة الأسرة 19، والأخرى تعود للملك بطليموس الرابع (244- 204 ق.م).

ويبلغ ارتفاع اللوحة الأولى 2.30 م وعرض 1م وسمك 30سم، ووجدت مكسورة ومنقسمة إلى جزأين، لكن ما زالت تحتفظ بالنقوش والكتابات، وهي في حالة جيدة من الحفظ، حسب البيان.

ووجدت على اللوحة صور الملك سيتي الأول، ويعلو المنظر قرص الشمس المجنح، رمزًا للحماية.

أما اللوحة الثانية فوجدت مكسورة إلى عدة أجزاء، قبل أن يتم ترميمها، ويبلغ ارتفاعها 3.25م، وعرضها 1.15م وسمكها 30سم، وعلى جزء منها منظر للملك بطلميوس الرابع يقف متسلمًا عصا وخلفه زوجته «ارسنوي الثالثة».