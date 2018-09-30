﻿«اليوغا» تنتشر… في السعودية

جدة ـ أ ف ب: تشارك مجموعة من السعوديات في حصة يوغا في استوديو في مدينة جدة على البحر الأحمر، في وقت تشهد هذه الرياضة انتشارًا ملحوظًا في المملكة، بعد أن أدرجتها السعودية رسميًا كنشاط رياضي منذ العام الماضي.

واليوغا رياضة هندية تقليدية روحية وجسدية في آن، تنتشر في كل أنحاء العالم. وتعتبر من التقاليد الهندوسية، ولكنها تشهد إقبالًا متجددًا في العقدين الأخيرين، إذ إن ملايين الأشخاص يمارسونها يوميًا حول العالم.

وباتت السعودية تعتبرها نشاطًا رياضيًا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017 في سياق حملة التغييرات الاجتماعية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف إعادة السعودية إلى كنف «الإسلام المعتدل»، كما يقول.

وسعت المواطنة نوف المروعي إلى نشر ثقافة اليوغا في بلادها لسنوات رغم الانتقادات التي وجهت إليها من التيارات المحافظة التي تقول إن اليوغا لا تتوافق مع الدين الإسلامي. وتقول هذه السيدة الناجية من سرطان الثدي والحائزة وسام «بادما شري» الهندي الرفيع: «تعرضت لمضايقات ووصلني الكثير من رسائل الكراهية والانتقادات بسبب اليوغا».

لكن رغم ذلك، أسست المروعي، البالغة 38 عامًا، مؤسسة اليوغا العربية، واعتمدت مئات المدرّبين في البلاد.

ومع أن هذه الرياضة لم تكن ممنوعة رسميًا، إلا أن ممارستها أو تعليمها لم يكن أمرًا سهلاً دون «ترخيص معين» ودون اعتراف الحكومة بها.

تجتمع في الاستوديو نساء للتدريب، يتنقلن بين الوضعيات المختلفة لهذه الرياضة الضاربة في القدم، ومنها وضعية المحارب.

وتقول الكثير من المتدربات إنها غيّرت حياتهن، ومنهنّ من ذهبن إلى الهند للمشاركة في دورات هناك.

وتقول آيات سمان، البالغة 32 عامًا والمتخصصة في مجال الصحّة، إن اليوغا ساعدتها في التغلب على متلازمة الألم العضلي الليفي (فيبروميالجيا)، وهو مرض مزمن يتسبب بأوجاع عدة تتفشى في الجسم.

وتؤكد زميلات لها أن اليوغا أشبه بعلاج نفسي يساعدهن على التنفيس من الضغط ومحاربة الاكتئاب.

بعد أشهر من الاعتراف باليوغا رسميًا، افتُتح عدد من المراكز المتخصصة مع مدربين معتمدين في العديد من المدن السعودية، منها مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

لكن هذه التغييرات الاجتماعية تثير قلقًا من ردّ فعل من التيّار المتشدّد، حسب خبراء.