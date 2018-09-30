بعد تأجيلها بيوم .. بن سلمان يختتم زيارة رسمية سريعة للكويت

الكويت: ذكرت وسائل إعلام رسمية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غادر الكويت بعد زيارة رسمية قصيرة قام بها الليلة للبلد الخليجي، وسط توقعات بأن الزيارة، هي الأولة لبن سلمان منذ تعيينه وليا للعهد، تناولت الإمدادات النفطية ووساطة كويتية لحل النزاع بين السعودية وقطر.

ونقل تلفزيون الكويت على الهواء مباشرة مراسم استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للضيف السعودي في قصر بيان. كما نقل أيضا لقطات أخرى يظهر فيها كبار المسؤولين الكويتيين وهم يصافحون الأمير السعودي بحرارة.

وقال تلفزيون الكويت في ختام الزيارة إنها كانت “لبنة جديدة في تاريخ العلاقات المتينة بين البلدين”.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن اللقاء شهد “تبادل الأحاديث الأخوية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الطيبة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزھا وتنميتھا في المجالات كافة بما يخدم مصالحھما المشتركة والسعي نحو تضافر الجھود لدعم العمل الخليجي المشترك”.

وأضافت الوكالة أنه “تم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وكان مصدر مطلع قد قال لرويترز بإن من المتوقع أن يبحث ولي العهد السعودي الإنتاج النفطي في حقلي الوفرة والخفجي في منطقة محايدة على الحدود بين السعودية والكويت.

والحقلان يتراوح إنتاجهما بين 500 إلى 600 ألف برميل نفط يوميًا و هما مغلقان منذ سنوات بسبب خلافات بين البلدين.

وأبلغ مسؤول خليجي رويترز في وقت سابق بأن النزاع مع قطر سيكون على جدول أعمال الزيارة.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقوبات على قطر متهمة إياها بالتقرب من إيران، التي تناصب تلك الدول العداء، فضلا عن دعم الإرهاب.

وتنفي الدوحة هذه الاتهامات. ولم تفلح جهود الوساطة الكويتية حتى الآن في إنهاء النزاع.

وكانت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الكويت تأجلت ليوم الأحد بعدما كانت مقرره اليوم السبت.

ولم توضح الوكالة الكويتية أسباب تأجيل الزيارة لمدة يوم، فيما لم تعلن السعودية رسميا عن تفاصيل. إلا أن الزيارة المقررة رافقتها إجراءات أمنية مشددة لم يسبق أن اتُخذت من قبل لدى زيارة أي من القادة الخليجيين.

وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أعلنت، في بيان، أن الادارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق بعض الطرق بمناسبة زيارة بن سلمان.(وكالات)