ترامب يدفع بخطط تشكيل “الناتو” العربي… وقطر تطالب بحل الأزمة في الخليج أولاً

واشنطن : حثت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ،على وضع خطط لإنشاء حلف عربي على غرار ” الناتو” من شأنه أن يوحد جهود شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في تحالف مناهض لإيران ولكن قطر قالت إن الازمة بين دول الخليج يجب حلها أولا.

واجتمع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع وزراء خارجية البحرين ومصر والأردن والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، في نيويورك ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمضي قدما في المشروع.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو شدد على ضرورة هزيمة جماعة (الدولة الاسلامية) والمنظمات الارهابية الاخرى بالاضافة الى انهاء الصراعات في سوريا واليمن وتأمين العراق ووقع النشاط الإيراني” الخبيث” في المنطقة.

التحالف يجب أن يبنى على المؤسسات القائمة، وتساءل عن الطريقة التي يمكن بها ذلك عندما تكون الدول الخليجية مشاركة في نزاع مستمر منذ عام

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، في مؤتمر صحافي بعد ذلك ان التحالف يجب أن يبنى على المؤسسات القائمة، وتساءل عن الطريقة التي يمكن بها ذلك عندما تكون الدول الخليجية مشاركة في نزاع استمر أكثر من عام .

وأضاف آل ثاني ان التحدي الحقيقي الذي يواجه التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة هو حل أزمة الخليج.

وفشلت وساطة الكويت والولايات المتحدة في إنهاء النزاع الذى حذر المسؤولون الأمريكيون من أنه قد يؤثر على محاربة (الدولة الإسلامية).

وقال آل ثاني إن اجتماع، الجمعة، لمجلس التعاون الخليجي كان وديا ولكن لم يكن هناك ” تقدم” في حل الخلاف الخليجي مشيرا إلى أن قطر تأمل في إحراز تقدم ، وأكد أنها تبقى مفتوحة للحوار مع السعودية وحلفائها .

وشدد آل ثانى على أن قطر تقدر” كل الجهود” التي يبذلها ترامب الذى بعث بعدة رسائل إلى قادة مجلس التعاون الخليجي لمحاولة حل الازمة ولكن لسوء الحظ فإن الرد من السعوديين ومؤيديهم لم يكن ايجابيا .

وقالت وزارة الخارجية الامريكية إن المشاركين اتفقوا على ضرورة مواجهة تهديدات من ايران موجهة الى المنطقة والولايات المتحدة ، وأضافت في بيان ان الوزراء أجروا مناقشات مثمرة حول تأسيس ما يعرف بأسم “التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط” لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.