إعجاب هائل في كندا من أخلاق وتصرفات شابة محجبة طيبة القلب…ماذا فعلت؟

واشنطن – “القدس العربي”- من رائد صالحة:

جلبت رسالة نصية بعثتها عائلة كندية عن طريق الخطأ الى طالبة جامعية محجبة، طيبة القلب، دموع الامتنان وكلمات الشكر والاعجاب من العائلة والمجتمع الكندي .

وبدأت القصة عندما تلقت الفتاة الجامعية لينا رسالة نصية من رقم مجهول سرعان ما علمت أنه يعود إلى أمرأة تدعى دون بيرك ، وكان الاخيرة تحاول العثور على ابن أخيها ولكنها بعثت عن طريق الخطأ الرسالة التالية ” هاى، هل هذا كوينتين؟. العمة دوان تتحدث معك لكي نخبرك أن مراسم العزاء لعمتك ديبي ستكون يوم الجمعة في أونتاريو.

لم تتوقف أسرتى عن الحديث عن ذلك طوال عطلة نهاية الاسبوع ، وكانوا يخبرون الجميع عن القصة ، انها أمرأة مذهلة حقا ، لقد جعلت أسبوعنا مشرقا في ذكرى حزينة ، شكرا لها

الفتاة طيبة القلب، لينا على، قامت في اليوم المحدد بإعداد وعاء من الفاكهة، على الرغم من عدم معرفتها بصاحبة العزاء ،وقفزت في سيارتها مع صديقة طفولتها ياسمين، وقادت المركبة لمدة 30 دقيقة الى مكان العزاء، وهناك سارت وسط ” بحر من الوجوه المرتبكة” من حوالي 400 شخص لم تلتق بهم ابداً لتعثر على ” العمة بيرك” التى كانت مسرورة للغاية من حضور الضيف غير المتوقع، وبعد ذلك قدمت لها وعاءالفاكهة.

وكانت المتوفية من عائلة كبيرة جدا إذ تركت “العمة ديبي” 63 من الابناء والاحفاد، وكانت معروفة بشخصية دافئة لدرجة ان بعض الحضور قالوا ان لينا الطيبة تذكرهم بديبي.

وانتشرت القصة على تويتر مع عشرات الالاف من علامات الاعجاب والمشاركة لتصل الى وسائل الاعلام التي كانت تبحث عن حكاية واحدة سعيدة وسط الأخبار السيئة كل يوم.

وقالت بيرك لصحيفة “تورنتو ستار”” لم تتوقف أسرتى عن الحديث عن ذلك طوال عطلة نهاية الاسبوع ، وكانوا يخبرون الجميع عن القصة ، انها أمرأة مذهلة حقا ، لقد جعلت أسبوعنا مشرقا في ذكرى حزينة ، شكرا لها”.