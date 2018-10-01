إيران تُعلن إطلاق صواريخ بالستية على معسكر لمسلحين في سوريا

طهران: أعلن الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، أنه هاجم “بصواريخ بالستية مقرا لقيادة إرهابيين”، في سوريا، ردا على الهجوم الذي استهدف مدينة الأهواز الإيرانية في 21 أيلول/سبتمبر.

وقال الجيش العقائدي للجمهورية الاسلامية على موقعه الإلكتروني الرسمي إن “مقر قيادة المسؤولين عن جريمة الأهواز الإرهابية تعرض لهجوم قبل دقائق في شرق الفرات بصواريخ بالستية أطلقها الفرع الجوفضائي لحرس الثورة الاسلامية”.

وقال الحرس الثوري “حسب المعلومات الأولية، قتل أو جرح عدد كبير من الإرهابيين التكفيريين وقادة جريمة الأهواز في هذا الهجوم الصاروخي”.

وتطلق السلطات الإيرانية صفة “التكفيريين” على الجهاديين السنة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس القريبة من المحافظين أن نوعين من الصواريخ استخدما في الهجوم، هما “ذو الفقار” الذي يبلغ مداه 750 كيلومترا و”قيام” (800 كلم).

وقتل 24 شخصا في 21 أيلول/سبتمبر في هجوم نفذه مسلحون فتحوا النار خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران.

وتبنى الهجوم تنظيم الدولة الاسلامية.

وتوعد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اليوم نفسه بأن الرد سيكون “رهيبا”. (أ ف ب)