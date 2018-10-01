ملكة جمال العراق السابقة تتلقى تهديدات بالقتل بعد أيام من مقتل تارة فارس- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: قالت شيماء قاسم، ملكة جمال العراق السابقة، إنها تلقت تهديدات بالقتل، بعد أيام فقط من مقتل عارضة الأزياء تارة فارس.

وظهرت شيماء قاسم في فيديو وهي تبكي، وتقول إنها تلقت تهديدات بالقتل، جاء فيها عبارة “جايلك الدور”. وتساءلت: “هل ذنبنا أننا خرجنا على الإعلام وأصبحنا مشهورين؛ أن يتم ذبحنا مثل الدجاج؟”.

وتابعت قاسم، ملكة جمال العراق عام 2015، إنها عندما تفتح صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تجد خبيرة التجميل، رفيف الياسري، وتارة الفارس موضوعاً على صورهما الشارة السوداء وأنها ستلحق بهما”. مضيفة أن “كل من يخرج يقول: هؤلاء عاهرات اقتلوهن..! وكل من يحرض على القتل دون حق، فهو في جهنم وبئس المصير، وكل من ماتوا فهم شهداء غصباً عمّن يرضى ومن لا يرضى”.

وكانت شيماء قاسم أعلنت بعد فوزها بلقب ملكة جمال العراق لعام 2015، أن مجهولين تابعين لتنظيم “الدولة الإسلامية” طالبوها، في اتصالٍ هاتفي، بالانضمام إليهم، أو السبي في حالة عدم الموافقة.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الأمنية العراقية القبض على المتهم بقتل عارضة الأزياء، تارة فارس (22 عاماً) وأنها تواصل التحقيق معه حول الجريمة.

وشيع العراقيون جثمان فارس في مدينة النجف. بعد مقتلها بثلاث رصاصات عندما كانت تقود سيارتها في العاصمة العراقية بغداد.

وفارس هي عارضة أزياء، وإحدى أشهر النجوم العراقيين على مواقع التواصل الإجتماعي، وأثارت الجدل بين فترة وأخرى بسبب منشوراتها، التي تعتبر جريئة في المجتمع العراقي المحافظ.

وقبل يومين من اغتيال فارس، تلقت الناشطة في مجال حقوق المرأة سعاد العلي رصاصات عدة في جسدها وهي تهم بالصعود الى سيارتها في مدينة البصرة النفطية في جنوب البلاد، التي شهدت خلال الفترة الأخيرة احتجاجات دامية.

وقالت شرطة البصرة في بيان بعيد الاعتداء، أن السيدة البالغة من العمر 46 عاما، اغتيلت من قبل طليقها بسبب خلافات عائلية.