انتهاء مهلة إسرائيلية لسكان قرية “الخان الأحمر” الفلسطينية لإخلاء وهدم منازلهم ذاتيا

رام الله: انتهت الاثنين، المهلة التي حددتها السلطات الإسرائيلية لأهالي قرية الخان الأحمر، شرق القدس، لإخلاء وهدم منازلهم ذاتيا.

وكانت السلطات الإسرائيلية أمهلت في الثالث والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي أهالي قرية الخان الأحمر أسبوعا لإخلائها وإلا سيتم هدمها بالقوة.

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) فقد توافد مئات المواطنين والمتضامنين الأجانب، الليلة الماضية، إلى خيمة التضامن في القرية، مؤكدين على إصرارهم على مواجهة الجرافات الإسرائيلية في حال حاولت هدم القرية.

ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل في الخامس من الشهر الجاري التماسا فلسطينيا ضد قرار بهدم قرية الخان الأحمر وأمرت بعد ثلاثة أشهر من المداولات القضائية بهدمها في غضون أسبوع.

ويعيش في القرية زهاء 200 شخص. وتقع القرية في منطقة حساسة تربط شرق القدس والضفة الغربية.

ويحيط بالقرية عدد من المستوطنات؛ وتقع أراضيها ضمن المنطقة التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى E1، الذي سيقوض في حال تنفيذه فرص تطبيق حل الدولتين.

وقوبل قرار هدم القرية بانتقادات دولية باعتباره يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. (د ب أ)