ناشطون انفصاليون يغلقون طرقا ومسار قطار سريع في كتالونيا

برشلونة: قطع آلاف الانفصاليين الكتالونيين الاثنين مسار قطار سريع وطرقات سريعة وشوارع في برشلونة، في الذكرى الأولى لاستفتاء تقرير المصير الذي حظرته مدريد وأدى إلى أعمال عنف وقمع.

وأعلنت شركة السكك الحديد رينفي “قطع مسار القطار السريع في جيرونا الواقعة على بعد مئة كلم شمال شرق برشلونة”. وبثت محطات التلفزة مشاهد لنشطاء في مجموعة “لجان الدفاع عن الجمهورية” التي تطالب بالانفصال عن مدريد ينتشرون فوق مسار القطار ويقطعون طرقات. وأكدت إدارة الشبكات الطرقية قطع طريق سريع يربط بين برشلونة وبلنسية وآخر يربط بين برشلونة ومدريد. (أ ف ب)