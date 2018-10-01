لاجئة سورية تصفع ليندسي لوهان بعد أن تحرشت بها وبأبنائها – (فيديو)

لندن – “القدس العربي”: صفعت لاجئة سورية، الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان، على وجهها، بعد ان تحرشت بالأسرة واتهمت الأبوين بأنهما يرغبان ببيع طفليهما.

وكانت لوهان على الهواء في “انستغرام”، عندما شاهدت الأسرة، وقررت أنهما لاجئان سوريان يرغبان ببيع أطفالهما، واقتربت منهما عارضة على المرأة أخذها وأولادها إلى الفندق، دون أن تتمكن من التفاهم معها بسبب اختلاف اللغات.

وعندما قررت الأسرة المغادرة، حاولت لوهان منعها ممسكة بيد أحد الطفلين، الأمر الذي دفع الأم إلى صفعها على وجهها لتخليص ابنها، الأمر الذي دفع لوهان للصراخ والبكاء.

ولم يعرف بعد، لماذا قررت لوهان أن اللاجئة سورية، رغم أنها لم تنطق بأي كلمة عربية.