ألمانيا تسلم بلجيكا دبلوماسياً إيرانياً خطط لاعتداء في فرنسا

برلين: سمحت محكمة ألمانية الإثنين بتسليم بلجيكا دبلوماسياً إيرانياً يشتبه بتورطه في مخطط لاعتداء على تجمع للمعارضة الإيرانية في فرنسا.

وكان هذا الدبلوماسي المعتمد في النمسا وقال معارضون إيرانيون إنه يدعى أسد الله أسدي (46 عاما) أحد المشتبه بهم الذين أوقفوا في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا في نهاية حزيران/يونيو وبداية تموز/يوليو، بتهمة إعداد هجوم ضد تجمع لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في 30 حزيران/يونيو بالقرب من باريس. (أ ف ب)