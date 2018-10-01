صحفي وأكاديمي سعودي يعلن تأسيس حركة معارضة لنظام آل سعود

لندن- “القدس العربي”: أعلن الكاتب مرزوق مشعان العتيبي، من مقر إقامته في فرنسا، عن تأسيس حركة معارضة للنظام السعودي تحمل اسم “حركة التعبئة الوطنية”.

والعتيبي كاتب سابق في صحيفتي “مكة”، و”الشرق”، المحليتين، إضافة إلى عمله الأكاديمي مدرساً في قسم الكيمياء بجامعة الملك سعود.

وقال العتيبي في بيان له، إن “نظام آل سعود أذلَّكم وأمعن في إذلالكم، وإفقارِكم، واستعبادكم، والاستِخفافِ بكم”.

وأضاف: “سعى عشرات الآلاف من أخواتنا وإخواننا، إلى دعوة النظام للإصلاح وتنمية البلاد وتمكين الشعب من حقوقه. وطالبوا بإرساء المساواة، والنزاهة، والعدالة، واستقلال القضاء، وسيادة القانون. وحذروا من الفساد واستنزاف موارد البلاد. لم يستجب النظام لدعوات الإصلاح، ولن يفعل، بل إنه أمعن في العهد الجديد في الفساد والقمع وتعريض استقرار البلاد للخطر”

وأكد العتيبي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تمادى في الاستخفاف بالمواطنين، وقال: “ضرب (ابن سلمان) عرض الحائط بكل المحرمات في الأعراف، وفي القيم العربية والمقدسات الإسلامية. فقد انتهك حرمات البيوت واعتقل النساء من مخادعهن، واعتقل الشيوخ من أسرّة المرض، واعتقل الأطفال من أحضان أمهاتهم، واعتقل أئمة الحرم الشريف من جوار الكعبة المشرفة. وعذب المعتقلين حتى الموت”.

وأكد العتيبي في ختام بيانه المناهضة الكاملة لنظام آل سعود وسياساته معلنا عن الشروع بتأسيس حركة التعبئة الوطنية للمساهمة في جهود ارساء نظام حكم رشيد في المملكة يرعى البلاد والعباد.