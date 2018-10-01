محكمة سويدية تدين شخصا كان محور فضيحة تتعلق بجائزة نوبل للآداب بالاغتصاب

ستوكهولم: أدانت محكمة سويدية جان كلود أرنو الذي كان محور فضيحة هزت الأكاديمية التي تمنح جائزة نوبل للآداب، في قضية اغتصاب وقضت بحبسه عامين الاثنين.

وواجه أرنو (72 عاما) اتهامين بالاغتصاب في ستوكهولم. وبرأته المحكمة من واحد منهما بعد أن دفع ببراءته من التهمتين.

ودفعت الأزمة الأكاديمية السويدية لحجب جائزة نوبل للآداب هذا العام التي كان من المقرر إعلانها هذا الشهر ودفعت نحو 18 من أعضائها للاستقالة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من بيورن هورتيج محامي أرنو.

وأرنو متزوج من إحدى أعضاء الأكاديمية السويدية. وكان محور فضيحة أدخلت الأكاديمية في أسوأ أزمة تشهدها منذ أن أسهها ملك السويد قبل أكثر من 200 عاما.

ويتزامن الحكم مع إعلان أسماء الفائزين بجوائز نوبل لهذا العام. (رويترز)