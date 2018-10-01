إندونيسيا تطالب 769 سجينا فروا خلال الزلزال بتسليم أنفسهم

جاكرتا: طالب وزير الأمن الإندونيسي الاثنين 769 سجينا، هربوا بعد وقوع زلزال دمر مباني سجن في جزيرة سولاويسي، بتسليم أنفسهم.

وقال ويرانتو الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية إن السجناء فروا من سجنين في منطقتي بالو ودوندالا عقب وقوع زلزال بقوة 7,4 درجات على مقياس ريختر الجمعة الماضية، مما أدى لانهيار جدران وحواجز منشآت السجن.

وأضاف “لقد حددنا موعدا نهائيا. لقد أمهلناهم أسبوعا لتسليم أنفسهم”.

وقال ادهي يان روكو، أحد المسؤولين بسجن بالو، إن الحراس لم يتمكنوا من منع السجناء عن الهروب بسبب انشغالهم بمحاولة إنقاذ أنفسهم.

وأضاف أن القبض على السجناء ليس أولوية بالنسبة لهم، لأن السلطات مشغولة بمساعدة ضحايا الزلزالين وموجات المد العاتية (تسونامي). (د ب ا)