“رب ضارةً نافعة”.. القبض على “سارقي آثار” في مصر اكتشفوا مقابر فرعونية ملونة

“القدس العربي”: ألقت المباحث المصرية في مدينة سوهاج، على 3 أشخاص، قاموا بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية بحي الكوثر، وعثروا 3 مقابر أثرية ملونة يرجع تاريخها للعصر الفرعوني.

وكشفت تقارير إعلامية مصرية، أن رئيس مباحث حي الكوثر، وخلال تفقده على رأس قوة أمنية للمنطقة الجبلية المتاخمة للحي، شاهد 3 أشخاص أثناء نزولهم من المنطقة، وبمناقشتهم تبين أنهم كل من “ناصر. ش. أ” 49 سنة، وصاحب شركة استثمار عقاري، و”محمود. ح. ع”، 53 سنة – عامل، ويقيم في أخميم، و”محمد. ع. ع”، 50 سنة – عامل، ويقيم بالمطرية بالقاهرة.

وبسؤالهم عن سبب تواجدهم بالمنطقة، اعترفوا بقيامهم بـ”التنقيب عن الآثار في المنطقة”، وبفحص هواتفهم المحمولة، تبين وجود صور لحفر في منطقة أثرية، والتقاطهم صورا بداخله، وأقر الثاني والثالث بقيام الأول بالاتفاق معهم على الحفر والتنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية بالكوثر.

وتم التنسيق مع شرطة السياحة والآثار، واقتياد الثلاثة لمكان الحفر، والعثور على حفر بعرض 3 أمتار وعمق 3 أمتار، مؤدي إلى 3 مقابر ملونة يرجع تاريخها إلى العصر الفرعوني، وبها كمية من العظام لمومياوات فرعونية.

كما تبين من التحقيقات أن المتهمين لم يعثروا على أية تماثيل أو كنوز فرعونية، وأنهم يقومون بالحفر في المنطقة منذ عدة أيام، وتم التحفظ على مكان الحفر، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.