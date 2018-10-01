آل الشيخ يعلن دعمه للسويسري جياني إنفانتينو في انتخابات الفيفا

الرياض: أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة السعودية، الاثنين دعمه للسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، في الانتخابات المقبلة للفيفا.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بصفتي رئيسا للاتحاد العربي واتحاد التضامن الإسلامي… أعلن دعمي الكامل للسيد جياني إنفانتينو في انتخابات الفيفا المقبلة، واستمراره لفترة رئاسية جديدة”.

وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أعلن أيضا دعمه الكامل لإنفانتينو خلال الانتخابات المقبلة بالفيفا.

وكان السويسري إنفانتينو، انتخب في السادس والعشرين من شباط/ فبراير 2016 ، رئيسا للفيفا، في أعقاب قضية الفساد التي أطاحت بالرئيس السابق للاتحاد الدولي ، جوزيف بلاتر. (د ب أ)