قطر تتهم السعودية بانتهاك حقوق الملكية الفكرية أمام منظمة التجارة العالمية

دبي: قالت وزارة الاقتصاد القطرية اليوم الاثنين إن قطر بدأت إجراءات بحق السعودية أمام منظمة التجارة العالمية متهمة إياها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

يتعلق جانب من شكوى الدوحة بحجب قناة “بي إن” في السعودية حسبما ذكرت الوزارة في موقعها على الانترنت إلى جانب اتهام الرياض برفض اتخاذ إجراء فعال بحق قرصنة محتوى بي إن داخل المملكة.

ولم يتسن حتى الآن الاتصال بالمسؤولين السعوديين للتعليق. لكنهم سبق أن قالوا إن المملكة تعمل على محاربة القرصنة وتلتزم بحماية حقوق الملكية الفكرية.(رويترز).