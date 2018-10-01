صورة فاضحة لرئيس فرنسا تثير جدلاً – (شاهد)

“القدس العربي”: أثارت صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو برفقة شابين من جزيرة سان مارتان في البحر الكاريبي، جدلاً واسعاً، خاصةً أن أحد الشابين قام بإيماءة فاضحة أثناء أخذ الصورة.

وقام الشاب برفع الأصبع الوسطى، حيث تعتبر هذه الإيماءة في مناطق كثيرة من العالم سلوكاً ازدرائياً وغير محبب، وبشكل خاص في فرنسا.

وتم التقاط الصورة بواسطة هاتف أحد معجبي الرئيس الفرنسي أثناء زيارته لجزيرة سان مارتان، التي تعرضت لأضرار هائلة بعد أن ضربها إعصار إيرما السنة الفائتة، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصا والحاق أضرار بحوالي خمس عدد المبان في الجزيرة.

واستغلت منافسة ماكرون السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان هذه المناسبة لإظهار مدى امتعاضها من تصرفات الرئيس الفرنسي، فأعادت نشر الصورة على حسابها الرسمي على “تويتر” معلّقة عليها: “لا أجد أي كلام يعبر عن هذا التدني في الأخلاق. فرنسا لا تستحق هذا، شيء لا يغتفر”.

فيما رد الرئيس الفرنسي على منتقدي الصورة خلال مؤتمر صحفي أقيم يوم أمس الأحد، قائلا: “أنا أحب جميع الأطفال مهما كان نوع شقاوتهم”، مضيفاً، أن هذا النوع من الانتقاد هو شيء متوقع من قبل الحزب اليميني المتطرف الذي يناضل ضده وبأن مارين لوبان هي ليست مع الشعب، مضيفاً “لن نحصل على أي شيء من خطاب الكراهية”.

وأشار إلى أن الشابين اللذين ظهرا في الصورة، قد قاما بعدها بحمل طفلة من ذوي الإعاقة، كانت تريد تقبيل الرئيس الفرنسي ومساعدتها.

لكن الغريب أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان وبخ مؤخرا صبيا، بعد أن خاطب الرئيس بشكل غير رسمي قائلا له “مانو” وغنى نشيد الاشتراكيين أمامه.

On ne trouve même plus de mots pour exprimer notre indignation. La France ne mérite certainement pas cela. C’est impardonnable ! MLP pic.twitter.com/Lvf2k8cO8S —Marine Le Pen (@MLP_officiel) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

وخلال نفس الزيارة ظهر الرئيس الفرنسي في مقطع فيديو أثار جدلا من نوع آخر، حيث قوبل طلب ماكرون من سيدة للظهور معه في صورة بالرفض، وهو ما أثار سخط البعض من تصرف ماكرون متهمينه بالنفاق من أجل الدعاية السياسية.