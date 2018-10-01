وفاة شارل أزنافور آخر عمالقة الأغنية الفرنسية عن 94 عاماً ـ (فيديو)

باريس-“القدس العربي’’- من آدم جابر:

عن عمر ناهز 94 عاماً، توفي اليوم الاثنين، الفنان الفرنسي الأرمني الأصل شارل أزنافور، الذي يعد أحد أبرز عمالقة الأغنية الفرنسية على الإطلاق، تاركا خلفه ارثاً موسيقياً غنياً ومتنوعاً، لتفقد فرنسا بوفاته فنانها الأكثر شهرة عبر العالم.

رحل أزنافور بعد أن أثرى الساحة الفنية الفرنسية والعالمية على مدى60 عاماً، بـ 1200 أغنية بست لغات (الفرنسية والانكليزية والأرمينية و الروسية و الإسبانية والإيطالية).

وقد باع “فرانك سيناترا’’ فرنسا كما يلقبه محبوه، أكثر من 100 مليون ألبوماً حول العالم. وحصلت أغنيته “She’’ على المرتبة الأولى لأعلى المبيعات في بريطانيا خلال سبعينيات القرن الماضي. وبرز في الأغاني الرومانسية، وكتب أكثر من ألف أغنية وكذلك ألف مسرحية موسيقية.

كما أحيا الآلاف من الحفلات في 82 بلدا، بما في ذلك حفلات في قاعة كارنيغي في نيويورك أو ألبرت هول في لندن. وبالإضافة إلى الغناء، يعد أزنافور ملحناً ومؤلفاً للأغاني، كما أنه شارك في نحو 60 فيلماً.

https://www.youtube.com/watch?v=zdbjz_MFWi0