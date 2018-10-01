الفنانة بلقيس فتحي تحذر من شبكة كبيرة للنصب والإحتيال

لندن – ” القدس العربي ” : حذّرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي متابعيها على تويتر من شبكة للنصب تستغل إسمها.

وغردت قائلة :”هناك شبكة كبيرة للنصب والاحتيال تقوم بنشر الأخبار عبر مواقع إلكترونية وأسماء مزيفة عن ثروات النجوم، وطبعا يضعون مبالغ خيالية كان إحداها (بلقيس تقضي إجازة الصيف في المغرب مع عائلتها بتكلفة 25 مليون ريال)، نبهني عن الخبر بعض الفانز خصوصاً وأنه مكتوب اذا أردت مضاعفة ثروتك يتبع”.

وأضافت :”اتصل بِنَا وسجل بياناتك لتحصل على ثروة استثمارية مضمونة إلخ.. اليوم أرسلت لي أحد المتابعات عن وقوعها في هذا الفخ حيث اتصلت وسجلت بياناتها ومنحتهم بياناتها المصرفية كاملة بناء على مستند (مزيف) قدموه عن أحد المصارف في المملكة مستخدمين نفس الاسم واللوغو والشهادات المختومة””.

وتابعت:” صدقتهم المسكينة ودفعت قرابة 200 ألف ريال تحويشة عمرها وانتهى بها المطاف بـ3 ريالات في حسابها فقط، علمت حينها أنها وقعت في فخ النصب والاحتيال وهددت الرجل بالشرطة فصرخ في وجهها أنه واثق من نفسه وأنه مسجل وموثق وإذا ارادت الإبلاغ فيمكنها ذلك”.

وعادت وكتبت :”جاءت مستنجدة فأبلغتها بأنه تم النصب عليها باحتراف وتوجب ابلاغ الشرطة ففعلت، وبالفعل أبلغوها ان هناك شكاوى وقضايا كثيرة بشأن نفس المجموعة وأرسلت لي أيضا ارقام البلدان التي يتصلون منها، احذروا فهم يتصلون من أرقام أميركية وبلدان عربية وخليجية، لا تعطوا بياناتكم البنكية لأي مخلوق، قالولها في القسم الله يعوض عليك، وضعي جميع البيانات وسنقوم باللازم وأمنتني أن أحذر الجميع كي لا يقع أحدكم في هذا الفخ.. اللهم بلغت اللهم فاشهد..شاركوا التغريدات كل من تعرفون”.

هناك شبكة كبيرة للنصب والاحتيال تقوم بنشر الأخبار عبر مواقع الكترونية وأسماء مزيفة عن ثروات النجوم وطبعا يضعون مبالغ خيالية كان احداها (بلقيس تقضي اجازة الصيف في المغرب مع عائلتها بتكلفة ٢٥ مليون ريال) نبهني عن الخبر بعض الفانز خصوصا وانه مكتوب (اذا أردت مضاعفة ثروتك يتبع — Balqees (@BalqeesFathi) September 30, 2018

اتصل بِنَا وسجل بياناتك لتحصل على ثروة استثمارية مضمونة الخ الخ الخ..اليوم أرسلت لي احد المتابعات عن وقوعها في هذا الفخ حيث اتصلت وسجلت بياناتها ومنحتهم بياناتها المصرفية كاملة بناء على مستند (مزيف) قدموه عن أحد المصارف في المملكة مستخدمين نفس الاسم واللوقو والشهادات المختومة ٢ — Balqees (@BalqeesFathi) September 30, 2018

فصدقتهم المسكينة ودفعت قرابة ٢٠٠ الف ريال تحويشة عمرها وانتهى بها المطاف ب ٣ ريالات في حسابها فقط.علمت حينها انها وقعت في فخ النصب والاحتيال وهددت الرجل بالشرطة فصرخ في وجهها انه واثق من نفسه وانه مسجل وموثق وإذا ارادت الإبلاغ فيمكنها ذلك ٣ — Balqees (@BalqeesFathi) September 30, 2018

جاءت مستنجدة فأبلغتها بانه تم النصب عليها باحتراف وتوجب ابلاغ الشرطة ففعلت،وبالفعل أبلغوها ان هناك شكاوى وقضايا كثيرة بشأن نفس المجموعة.أرسلت لي أيضا ارقام البلدان التي يتصلون منها،احذروا فهم يتصلون من أرقام أمريكية وبلدان عربية وخليجية.لا تعطوا بياناتكم البنكية لأي مخلوق — Balqees (@BalqeesFathi) September 30, 2018