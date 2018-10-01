ناهد السباعي تخرج عن صمتها وتوضح سبب إلغاء حفل زفافها – (فيديو)
Oct 01, 2018
لندن – ” القدس العربي ” : بعدما أثارت الجدل بشكل كبير خلال الفترة الماضية التي أعقبت إنفصالها عن زوجها وإلغائها حفل زفافها من دون الكشف عن السبب، خرجت الممثلة المصرية ناهد السباعي عن صمتها وتحدثت عن الموضوع خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.
شددت ناهد على أنها تراجعت تماماً عن قرارها بإقامة حفل زفافها حيث قالت: “مفيش نصيب” والإنسان قد يشعر بأنه أخطأ في اختياراته ولذلك يتراجع في الوقت المناسب.