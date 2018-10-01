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ناهد السباعي تخرج عن صمتها وتوضح سبب إلغاء حفل زفافها – (فيديو)

Oct 01, 2018

لندن – ” القدس العربي ” : بعدما أثارت الجدل بشكل كبير خلال الفترة الماضية التي أعقبت إنفصالها عن زوجها وإلغائها حفل زفافها من دون الكشف عن السبب، خرجت الممثلة المصرية ناهد السباعي ​ عن صمتها وتحدثت عن الموضوع خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.

 شددت ناهد على أنها تراجعت تماماً عن قرارها بإقامة حفل زفافها حيث قالت: “مفيش نصيب” والإنسان قد يشعر بأنه أخطأ في اختياراته ولذلك يتراجع في الوقت المناسب.

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