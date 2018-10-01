تعيين قائد جديد للجيش العراقي في البصرة

البصرة – “القدس العربي”: أصدر رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، اليوم الاثنين، أمرا بتعيين الفريق الركن قاسم المالكي قائدا جديدا للجيش في محافظة البصرة جنوب العراق، وذلك بعد أيام من إقالة قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري من منصبه.

وقال مركز الإعلام الأمني، التابع للجيش العراقي، في بيان له: إن العبادي عيّن الفريق الركن قاسم المالكي قائدا للجيش في البصرة.

ويأتي هذا على خلفية الاحتجاجات، التي شهدتها المحافظة مطلع سبتمبر / أيلول الماضي، والتي راح ضحيتها 18 قتيلا في صفوف المتظاهرين فضلا عن إصابة العشرات.

وكان أعضاء البرلمان عن محافظة البصرة طالبوا بسحب مهام 3 وزراء في حكومة العبادي، فضلًا عن إقالة قائد الجيش في المحافظة، على خلفية الاحتجاجات ضد تردي الخدمات، وذلك لحين تشكيل حكومة جديدة.

يشار إلى أن البصرة، شهدت احتجاجات شعبية متواصلة، على نحو متقطع، منذ 9 تموز/ يوليو الماضي، في محافظات وسط وجنوب البلاد ذات الغالبية الشيعية، احتجاجاً على تردي الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء؛ فضلًا عن قلة فرص العمل.