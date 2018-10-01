أردوغان: نتطلع لإنهاء دول في المنطقة مواقفها العدائية إزاء تركيا

أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تتطلع لأن تنهي بعض دول المنطقة مواقفها العدائية تجاه تركيا بأسرع وقت.

جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة في البرلمان، الاثنين، حيث تطرق إلى قضايا اقليمية وبينها الأزمة الخليجية.

وأعرب أردوغان عن ارتياحه لعدم حدوث مزيد من التصعيد في الأزمة الخليجية التي أقلقت العالم بأسره العام الماضي.

ولفت أردوغان إلى أن التعاون الوثيق مع قطر “تجذر” أكثر من خلال قرار الدوحة بإطلاق استثمارات ضخمة في تركيا.

وأضاف أن أنقرة ترغب في “تقوية التعاون مع بقية دول المنطقة، وتتطلع إلى أن تنهي بعض دول المنطقة مواقفها العدائية تجاه تركيا بأسرع وقت”.

وأعرب أردوغان عن أمله في “أن يتم تحقيق تقدم ملحوظ في هذه المواضيع خلال الفترة المقبلة”.

من ناحية أخرى، الرئيس أردوغان جدد تأكيده على أن قضية القدس، “خط أحمر” لتركيا والأمة الاسلامية.

وشدد على أن تركيا ستواصل الدفاع عن قضية القدس حتى النهاية، ولن تتهاون حيال أي تصرف أو محاولات فرض أمر واقع، تنتهك حرمة القدس، وتمثل “اعتداءً على حقوق أشقائنا الفلسطينيين الأساسية وحرياتهم”. (الأناضول)