أبوتريكة في وجه قرار مرتضى منصور: حازم إمام من الأساطير التي لا تلغى عضويتها

لندن-“القدس العربي”:

دعم نجم الأهلي والمنتخب السابق محمد ابو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق حازم إمام، على خلفية قرار رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الصادر اليوم الاثنين بشأن شطب عضوية حازم إمام من نادي الزمالك.

كابتن منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة أعلن بوضوح دعمه لإمام، وكتب على حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي مناصرا الأخير.

وكتب أبو تريكة قائلا:”حازم إمام تحتاج كتب ومجلدات لتحكي عنه، وعن أخلاقه ومدي عشقه لنادي الزمالك الأساطير لا تُلغي عضويتها بل هي خالده في عقول وقلوب الجميع، وستبقي عائلة إمام رمز لكل معاني الحب والاحترام والأخلاق”.

وكان رئي نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن في وقت سابق اليوم أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حازم امام وهشام نصر وخالد ناصف سليم وياسر ادريس وتم شطبهم من عضوية النادي بعد موافقتهم على بيان اللجنة الأوليمبية وقال منصور في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بالنادي ” وقفوا ضد ناديهم، حازم من احبوه من ناشئين الزمالك وافق على خوضهم المباريات خارج النادي. وقفت معه عند عودته من ايطاليا اشعر بالخجل لك على وقوفك ضد النادي واقرارك بعدم لعب المباريات بالنادي والا كان الفريق مهزوما، لا يا حازم انت المهزوم والمقهور”.