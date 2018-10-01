إصابة 30 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية- (صور)

رام الله: أصيب 30 فلسطينيا بالرصاص المطاطي، وحالات اختناق؛ اليوم الإثنين، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات متفرقة شهدتها الضفة الغربية، على خلفية إضراب عام رفضا لقانون القومية اليهودي.

وأفادت جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني” (غير حكومية)، بأن طواقمها تعاملت مع الإصابات التي تنوعت بين إصابات بالرصاص المطاطي، والاختناق والسقوط، وفق بيان.

وأوضحت أن الإصابات كانت خلال المواجهات التي اندلعت في مدخل البيرة الشمالي (وسط الضفة)، وبلدة أبوديس والعيزرية قرب القدس، إضافة لمواجهات في قرية كفر قدوم، ومدينة قلقيلية شمالي الضفة.

وأشارت إلى أن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، وتم نقل عدد منهم للمستشفيات (لم تحدد عددهم).

وعم الإضراب الشامل، الإثنين، مدن وبلدات ومخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والبلدات العربية في إسرائيل كافة، رفضًا لقانون القومية الإسرائيلي.

وفي 19 يوليو/تموز الماضي، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قانون القومية، وينص على أن “إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”، و”يشجع الاستيطان” في الضفة. (الأناضول)