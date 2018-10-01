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وزير: الله أرسل محمدا رحمة للعالمين وبوتفليقة رحمة للجزائريين! – (فيديو)

Oct 01, 2018

الجزائر “القدس العربي”:

قال وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني إن أحد المجاهدين بمدينة أدرار(جنوب البلاد) قال له إن الله بعث محمدا رحمة للعالمين وبعث الرئيس بوتفليقة رحمة للعالمين.

وأضاف الوزير زيتوني خلال استضافته في برنامج تلفزيوني على قناة البلاد (خاصة) أن الجزائر مرتبطة باسم بوتفليقة، وحرام أن يقودنا في وقت بوتفليقة شخص آخر غير بوتفليقة.

ويأتي تصريح وزير المجاهدين الذي لم يخبر المشاهدين باسم المجاهد الذي قال له هذا الكلام ليثير ضجة جديدة بعد أن أصبحت زلات المسؤولين أمرا شبه عادي، خاصة وأن الكثير منهم سعيا منهم للتقرب وكسب ود الرئاسة مستعدين لقول أي شيء، فقد سبق لمنظمة الزوايا الطرقية ان اعتبرت أن التفكير في ترشيح شخص آخر غير الرئيس بوتفليقة في الانتخابات المقبلة حرام، كما أن أحد السياسيين الموالين لبوتفليقة وهو محمد بن حمو رئيس حزب الكرامة، قال صراحة قبل أيام إنه يطالب بحقه في الغنائم، لأن الرسول محمد كان يقتسما الغنائم مع أصحابه بعد الحروب والعدوان.

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2 تعليقات

  1. أستغفرك اللهم وأتوب إليك, الأنبياء والرسل وظيفتهم مباشرة من الله سبحانه وتعالي ولا حول لا قوة الا بالله

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