وزير: الله أرسل محمدا رحمة للعالمين وبوتفليقة رحمة للجزائريين! – (فيديو)

الجزائر “القدس العربي”:

قال وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني إن أحد المجاهدين بمدينة أدرار(جنوب البلاد) قال له إن الله بعث محمدا رحمة للعالمين وبعث الرئيس بوتفليقة رحمة للعالمين.

وأضاف الوزير زيتوني خلال استضافته في برنامج تلفزيوني على قناة البلاد (خاصة) أن الجزائر مرتبطة باسم بوتفليقة، وحرام أن يقودنا في وقت بوتفليقة شخص آخر غير بوتفليقة.

ويأتي تصريح وزير المجاهدين الذي لم يخبر المشاهدين باسم المجاهد الذي قال له هذا الكلام ليثير ضجة جديدة بعد أن أصبحت زلات المسؤولين أمرا شبه عادي، خاصة وأن الكثير منهم سعيا منهم للتقرب وكسب ود الرئاسة مستعدين لقول أي شيء، فقد سبق لمنظمة الزوايا الطرقية ان اعتبرت أن التفكير في ترشيح شخص آخر غير الرئيس بوتفليقة في الانتخابات المقبلة حرام، كما أن أحد السياسيين الموالين لبوتفليقة وهو محمد بن حمو رئيس حزب الكرامة، قال صراحة قبل أيام إنه يطالب بحقه في الغنائم، لأن الرسول محمد كان يقتسما الغنائم مع أصحابه بعد الحروب والعدوان.