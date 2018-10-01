 كريستيانو رونالدو مُطالب بالتبرع لصالح مدينة تونسية منكوبة! ـ (فيديو)

تونس – “القدس العربي”: لجأ ناشط تونسي إلى تعليق طريف طالب من خلاله كريستيانو رونالدو بتقديم مساعدات مالية لأحدى المدن التونسية التي اجتاحتها الفيضانات مؤخرا، إلا أن النجم البرتغالي لم يعلّق حتى الآن على هذا الطلب.

وخلال بث مباشر للنجم البرتغالي، دوّن الناشط التونسي ناجح نوارة بالدارجة التونسية (بأحرف لاتينية) “يا عشيري مليار ولا زوز لقربة راو هزها الواد”، ويقصد بذلك الطلب من رونالدو تقديم مليون دينار أو اثنين (التونسيون يستخدمون عبارة مليار لوصف المليون) لصالح مدينة “قربة” التابعة لولاية “نابل” التي تعرضت أخيرا لفيضانات دمرت جزءا كبيرا من بنيتها التحتية.

وأكد نوارة لإحدى الإذاعات الخاصة أنه كتب التعليق بالدراجة التونسية في إطار الدعابة، معبّرا عن دهشته من سرعة انتشار الخبر. وأضاف “رونالدو لديه حق الرد الآن. وأنا أنتظر رده وخاصة أنه أكد في وقت سابق أنه يتحدث العربية بشكل جيد”.

وتباينت تعليقات النشطاء على صورة تعليق نوارة التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب البعض بهذه الفكرة الطريفة، وتوقّع آخرون أن يستجيب كريستيانو رونالدو لهذا الطلب، فيما استنكر البعض لجوء نوارة إلى “التسول” من النجم العالي، بدل محاولة التفكير بحلول أخرى ذات طابع محلي.

وكانت الحكومة التونسية ومنظمات المجتمع المدني أطلقت حملة وطنية كبرى للتبرع لولاية نابل التي تعرضت أخيرا لموجة من الفيضانات تسببت بمقتل خمسة أشخاص، فضلا عن تضرر البنية التحتية من طرق وجسور.