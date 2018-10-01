مورينيو: لا أنتظر قرار الإقالة وهذا ما أعرفه عن زيدان

لندن-“القدس العربي”:

رغم تزايد التقارير التي تُراهن على إقالة جوزيه مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد، إلا أنه استبعد حدوث ذلك السيناريو، على الأقل في الوقت الراهن، وذلك في حديثه الروتيني مع الصحافيين، قبل استضافة خفافيش فالنسيا مساء غد الثلاثاء على ملعب “أولد ترافورد” في إطار منافسات المرحلة الثانية لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

وتحوم الشائعات حول مستقبل “سبيشال وان”، بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، وذلك نظرًا للبداية المتواضعة، التي أسفرت عن رقم للنسيان، بتحقيق أسوأ بداية في تاريخ الشياطين الحمر في تاريخ البريميرليغ بمسماه الحديث، حيث يقبع الآن في منتصف جدول الترتيب العام، برصيد 10 نقاط في أول 7 جولات.

وردًا على الشائعات التي تنتظر إقالته في حالة خسارة اليونايتد أمام ضيفه الإسباني في سهرة الغد الأوروبية، قال “هل وظيفتي في خطر؟ لا أعتقد ذلك. هل تناقشت مع المدير التنفيذي حول مستقبلك؟ أعتقد أن أمر كهذا يندرج تحت مُسمى المسائل الشخصية”.

أما عن التقارير التي تربط مستقبل مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان بُسدة حُكم “مسرح الأحلام” في حالة تمت إقالة المدرب الحالي، فقال المدرب البرتغالي “لا أعرف صحة هذا الخبر، يُمكنك التأكد من الصحافي الذي كتب الخبر، بالنسبة لي، لا أفكر سوى في مباراة فالنسيا، وهدفنا تحقيق الفوز وتقديم مباراة كبيرة أمام جماهيرنا”.

ويسعى مانشستر يونايتد لتأمين الثلاث نقاط أمام الخفافيش، لضمان الاحتفاظ بالصدارة ولو بالمناصفة مع يوفنتوس، قبل أن يتقابلا مرتين في الجولتين الثالثة والرابعة، لتوضيح ملامح متصدر ووصيف هذه المجموعة.