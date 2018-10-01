ترامب لا يشرب الكحول.. ويعتبر أن ذلك أفضل للعالم- (فيديو)

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن حقيقة عدم شربه قطرة واحدة من الكحول هو خبر سار بالنسبة للجميع.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحافي استغرق مدة طويلة في حدائق البيت الأبيض، “أستطيع أن أقول بصراحة إنه لم يسبق لي أبدا أن شربت الجعة”.

وتابع وسط عاصفة من الضحك “هذه واحدة من صفاتي النادرة: فأنا لا أشرب (…) هل تتخيلوا الكارثة إذا لم يكن الأمر كذلك”؟.

وكان ترامب يرد على سؤال حول علاقة القاضي بريت كافانو، مرشحه إلى المحكمة العليا المتهمً باعتداء جنسي أوائل الثمانينات، بالكحول.

واعتبر أن الأخير ليس “مثالياً” في هذا الموضوع.

وانتقد من يقدم النصائح في واشنطن، مشددا على أن أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين ليسوا من “الملائكة”.